A jornalista Mari Palma impressionou os seguidores das redes sociais ao surgir usando um vestido curto e com decote generoso

A jornalista Mari Palma chamou a atenção seguidores das redes sociais na noite desta quarta-feira, 14, ao compartilhar uma foto em que aparece toda produzida.

Na foto postada no feed do Instagram, a apresentadora da CNN Brasil aparece usando um vestido curto, de cor preta, com um decote generoso. O look deixa à mostra as diversas tatuagens que ela tem no corpo. Mari completou a produção com um sapato e meias.

"O look com maior engajamento nos stories merece o feed", disse a jornalista na legenda da publicação, recebendo diversos elogios. "Perfeita é pouco pra você, Mari", disse um seguidor. "Maravilhosa", escreveu outra. "Tão linda", afirmou uma fã. "Perdi até o rumo aqui", comentou Osmar Campbell, apontado como novo namorado da apresentadora.

Recentemente, Mari aproveitou o dia de TBT para recordar uma viagem que fez nas suas férias. Na postagem, ela surgiu com um biquíni preto, exibindo seu corpaço, enquanto admira a bela paisagem de Porto de Galinhas, em Pernambuco. "#tbt de dias felizes com sol, areia e mar", escreveu

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por mari palma (@maripalma)

Mari Palma comove com homenagem ao pai falecido

A jornalista Mari Palma usou as redes sociais para mostrar uma homenagem especial que realizou para seu pai, seu Luiz Palma, que morreu em 2021 em decorrência de um câncer, descoberto em estágio avançado.

Na última sexta-feira, 9, seu Luiz faria 74 anos e para comemorar a data, a apresentadora da CNN Brasil reuniu a família para cantar o 'parabéns para você' e soprar as velinhas. Além disso, eles também soltaram alguns balões.

Ao compartilhar o vídeo no feed do Instagram, Mari falou sobre comemorar o aniversário do pai. "A gente nunca vai parar de te celebrar, pai. Espero que nossos recadinhos cheguem inteiros aí pra você no céu. Feliz 74 anos, amor da nossa vida", escreveu ela na legenda da publicação. Veja o vídeo!