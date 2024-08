A jornalista Mari Palma ganhou elogios dos seguidores das redes sociais ao compartilhar uma foto curtindo o dia em uma praia

Mari Palma arrancou elogios dos seguidores das redes sociais nesta quinta-feira, 8, ao recordar uma foto de sua viagem de férias.

Aproveitando o dia de TBT, a jornalista da CNN Brasil compartilhou em seu perfil oficial no Instagram uma foto em que aparece com m biquíni preto, exibindo seu corpaço, enquanto admira a bela paisagem de Porto de Galinhas, em Pernambuco.

"#tbt de dias felizes com sol, areia e mar", escreveu a apresentadora na legenda da publicação, recebendo vários elogios dos internautas. "Linda demais", disse uma seguidora. "Parece um quadro", afirmou outra. "Que mulher", falou um fã. "Belíssima", afirmou mais uma.

No começo do ano, Mari surpreendeu seus seguidores ao compartilhar novos registros de um ensaio fotográfico. A apresentadora dividiu alguns cliques ao natural e aproveitou para deixar uma mensagem inspiradora sobre a liberdade feminina. "Recebi as fotos do ensaio que eu fiz quando mudei o cabelo e demorei pra conseguir me reconhecer nelas. Demorei pra entender que aquela mulher livre, sorrindo, era eu. Nunca tinha me visto daquele jeito", escreveu ela em um trecho.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por mari palma (@maripalma)

Mari Palma estaria vivendo romance secreto com humorista

Solteira desde o fim de seu casamento com Phelipe Siani, Mari Palma estaria em um affair com um humorista famoso nas redes sociais, Osmar Campbell. Os rumores circulam há algum tempo, e ganharam força quando os dois foram vistos viajando para o mesmo destino. Além disso, a apresentadora recebeu um comentário da suposta nova sogra.

Segundo a colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles, Mari e Osmar estão curtindo uma viagem para Porto de Galinhas, em Pernambuco. Ambos publicaram stories dos mesmos passeios e mostraram estar hospedados no mesmo hotel. Além disso, a jornalista frequentemente se refere à viagem no plural, como "nossa viagem", dando a entender que está acompanhada durante o roteiro. Ainda de acordo com a colunista, Mari decidiu não assumir publicamente o relacionamento para evitar comentários envolvendo seu ex-marido. Saiba mais!