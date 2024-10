Maiara surpreende ao mostrar nova tatuagem em local discreto: 'Amei'

A cantora Maiara, da dupla com Maraisa, usou suas redes sociais para compartilhar que fez uma nova tatuagem. Veja a imagem!

A cantora Maiara, da dupla com Maraisa, usou suas redes sociais para compartilhar que fez uma nova tatuagem. Em uma publicação no feed do Instagram, a artista mostrou o momento em que desenhou o 'mundo' na perna.

Nas imagens, ela aparece no estúdio e toma café enquanto o tatuador faz o desenho. "A imensidão de um mundo inteiro para explorar", escreveu ela na legenda da publicação. E os internautas elogiaram: "E o mundo inteiro ainda é pequeno pra você! Te amo", disse uma. "Amei!! Delicada e cheia de significados!", opinou outro. "Eu diria: Pássaro livre a voar pelo mundo", opinou uma terceira.

Maiara interrompe show para desabafar após boatos de pausa na carreira

Recentemente, Maiara, da dupla com Maraisa, interrompeu um show em Teresina para rebater os rumores de que faria uma pausa na carreira para tratar da saúde. Durante um momento de descontração, a artista falou sobre as críticas sobre seu corpo após perder peso e desmentir as especulações de que estaria doente.

Em vídeos compartilhados pelo público, Maiara aparece no palco fazendo um discurso em que aborda temas como seu peso e também os recentes rumores de que estaria doente: “Quando eu tava gordinha, eu não prestava também. Agora emagreci, estou com 45 quilos, graças a Deus bem alinhados, e o povo fica me arrumando um monte de doença”, iniciou.

“Doença que não existe, que eu nem sei o nome. Livrai-me de todo mal, Amém. Gente, eu estou na minha melhor fase! Nunca ganhei tanto dinheiro na minha vida, nunca estive tão bonita e estou solteira. Veja se não estou na minha melhor fase”, completou a artista.