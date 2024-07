Maiara elege cropped milionário para mostrar sua barriga; veja quanto custa

Cheia de estilo, cantora Maiara elege peças de grife e deixa abdômen mega definido à mostra; veja detalhes da produção caríssima

A cantora Maiara, da dupla com Maraisa, impressionou ao exibir sua barriga mega definida em mais uma série de fotos em sua rede social. Nesta segunda-feira, 22, a sertaneja iniciou a semana com tudo e roubou a cena ao compartilhar os cliques exibindo suas curvas sequinhas em um look com peças de grife.

Usando um conjuntinho branco, de shorts e jaqueta, a artista deu um toque especial na combinação ao eleger um cropped de R$ 6.500 e um lenço da mesma estampa de R$ 2.800. Além das roupas caríssimas chamarem a atenção, novamente, Maiara surpreendeu com seu abdômen desenhado.

"De ontem em Conceição do Araguaia/PA!", disse ela na legenda sobre onde usou o look com toque de luxo. Nos comentários, ela recebeu elogios. "Super fashionista", admiraram. "Amei", aprovaram outros.

Ainda recentemente, aproveitando o clima junino, Maiara impressionou com os looks usados para a data e foi impactou com sua aparência de boneca. Tempos atrás, a cantora comentou que ainda não está com seu corpo ideal. Ela quer definir os músculos, mas sem exagero. "Eu nunca fui de academia, então a minha massa ainda está em um percentual normal. Eu quero aumentar um pouco de massa, mas não quero ficar maromba. Eu gosto do meu corpo assim, mais feminino, com menos músculo, vai do gosto das pessoas. Eu quero ganhar um pouco de massa para ganhar uma definição. Tem gente que gosta de músculo, eu não sou uma pessoa que gosta de ser musculosa. O que estou buscando agora é uma definição”, disse ela.

Confira a barriga de Maiara no look caro:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Maiara (@maiara)

