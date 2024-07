Maiara causa ao conferir seu shape em look de banho fininho

Curtindo piscina de sua mansão, Maiara causa ao conferir seu físico sequinho ao renovar o bronzeado com biquíni fininho; veja os registros

A cantora Maiara, da dupla com Maraisa, impressionou ao exibir seu físico atual em mais um dia na piscina de sua mansão. Usando um biquíni fininho e com estampa de borboleta, a artista não passou despercebida ao se gravar em vários ângulos.

Aproveitando o tempo de folga, em meio a um show e outro, a sertaneja chamou a atenção ao gravar seu corpo definido. Pesando meno de 50 kg após perder bastante peso nos últimos meses, Maiara chocou ao mostrar sua barriga desenhada e cintura bem fininha.

Ainda nesta quinta-feira, 18, a cantora causou e arrancou elogios no feed ao ostentar seu abdômen todo de fora em um look com lingerie à mostra.

Recentemente, aproveitando o clima junino, Maiara impressionou com os looks usados para a data e foi impactou com sua aparência de boneca. Tempos atrás, a cantora comentou que ainda não está com seu corpo ideal. Ela quer definir os músculos, mas sem exagero. "Eu nunca fui de academia, então a minha massa ainda está em um percentual normal. Eu quero aumentar um pouco de massa, mas não quero ficar maromba. Eu gosto do meu corpo assim, mais feminino, com menos músculo, vai do gosto das pessoas. Eu quero ganhar um pouco de massa para ganhar uma definição. Tem gente que gosta de músculo, eu não sou uma pessoa que gosta de ser musculosa. O que estou buscando agora é uma definição”, disse ela.

Maiara reflete sobre casamento após suposto término de Maraisa

A cantora Maiara, da dupla sertaneja com Maraisa, aproveitou um momento do show na cidade de Itabirito, interior de Minas Gerais, para deixar um recado certeiro ao público sobre casamento. Em conversa com os fãs presentes na apresentação, a artista comentou que não se deve romper uma relação por motivos pequenos.

A reflexão aconteceu em meio aos rumores de um possível término entre Maraisa e Fernando Mocó. Após a cantora surgir sem aliança e arquivar as fotos com o empresário em suas redes sociais, os fãs passaram a desconfiar que os dois tenham acabado o noivado.

"Cada história é uma história, né? Cada pessoa é uma pessoa, e cada um é feliz do jeito que quiser. Só acho que é o seguinte: não dá para desistir de um casamento por picuinha, por coisinha pequena, vocês não acham? Não dá. Se você faz um compromisso com alguém e você ama essa pessoa, não é por picuinha que você vai deixar de casar e viver uma vida eterna com ela até que a morte os separe", disse Maiara.