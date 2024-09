Maiara choca ao exibir situação de sua barriga ao tomar sol

Após mudar a cor de seus cabelos, cantora Maiara choca ao se gravar renovando o bronzeado e revelando como está seu abdômen

A cantora Maiara, da dupla com Maraisa, impressionou ao se gravar tomando sol neste sábado, 14, em sua mansão. Com seu novo visual, após se arrepender de transformação e trocar de cor, a famosa ostentou suas curvas sequinhas no momento de relaxamento.

Aproveitando o dia ensolarado, a sertaneja colocou um biquíni preto estiloso e se exibiu no vídeo postado em seus stories. Renovando o bronzeado com tranquilidade em sua piscina, a musa deu um show de beleza.

Ainda nos últimos dias, Maiara relatou seu arrependimento ao mudar a cor dos cabelos: "Gente, minha cara está sem filtro mesmo, vocês sabem que ela está assim, mas agora estou falando de cabelo. Antes de ontem, esse rapaz [o cabelereiro] veio aqui [com a equipe dele] e fizeram um ruivo maravilhoso em mim. Só que hoje eu acordei, bati o cabelo e falei assim: 'Ai, meu Deus, o que eu faço?”.

“Porque a morena de Goiânia também está viva em mim", a cantora sertaneja revelou que sentiu falta do cabelo castanho e por isso, decidiu escurecer novamente os fios ruivos, que ficaram em um tom de marrom acobreado após mais uma transformação: "O ruivo com a morena virou esse chocolate belíssimo".

Além da mudança de visual, Maiara nos últimos meses falou sobre ter alterado vários hábitos de sua vida. A cantora revelou sobre ter deixado os medicamentos para dormir e comentou sobre a experiância que está tendo após adotar algumas mudanças em seus hábitos: "E aí agora estou dormindo mais do que a cama. Eu descobri que eu durmo mais do que a cama sem os remédios para dormir. Mas está sendo maravilhoso, porque estou tendo insights, sonhos, coisas que eu não tinha mais. Eu estava muito elétrica. Para levantar da cama hoje... Só o Renato para me acordar".

