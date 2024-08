Maiara e Matheus Gabriel pretendem se reconectar e superar problemas do término, diz colunista

Sendo vistos juntos recentemente, Maiara e Matheus Gabriel buscam se reaproximar e resolver problemas relacionados ao término, diz colunista

O amor está no ar para Maiara! Sendo vista ao lado de seu ex-namorado, Matheus Gabriel desde o início de agosto, a dupla de Maraisa tem sido vista circulando de mãos dadas em bastidores de shows e eventos. Segundo informações do portal LeoDias, o ex-casal busca uma reaproximação.

Os dois cantores terminaram há quatro meses, mas ainda não colocaram rótulos na nova relação. De acordo com fontes próximas à artista, a nova tentativa de se entender não excluiu os ressentimentos relacionados ao término. Por isso, o objetivo de Matheus e Maiara é superar o problema gerado pela separação, para, depois, seguir em frente.

Ainda segundo o veículo, é por esse motivo que eles estão aproveitando o momento para levar a relação com calma, tomando cuidado na hora de agir um com outro.

Confira um momento recente de Maiara e Matheus Gabriel:

NÃO, EU NAO TO BEM 😭 MDS EU AMO TANTO pic.twitter.com/5sEZ1Xwxap — Nick Surtada♟️ (@Motivspatroas_) August 18, 2024

A cantora Maiara, da dupla com Maraisa, atraiu os olhares ao chegar acompanhada em seu show em São Paulo na tarde de sábado, 17. Ela surgiu de mãos dadas com o cantor Matheus Gabriel, que é seu ex-namorado. Porém, os dois não revelaram qual é o atual status do relacionamento e se reataram.

Matheus ficou o tempo todo ao lado de Maiara e ajudou enquanto se dirigiam para a área do palco.

Vale lembrar que os dois namoraram por apenas quatro meses no ano de 2023. A separação foi anunciada em outubro de 2023. Na época, ela falou sobre a separação. "Boa noite gente... Hoje não está sendo um dia fácil pra mim... Quando se fala em encerrar ciclos acho que não deve ser fácil pra ninguém... Eu e o Matheus não somos mais um casal... Mas seguiremos com a nossa amizade e respeito acima de tudo... Tenho muita gratidão! Por favor respeitem nosso término... Nosso tempo... Quero dizer que, independente de qualquer coisa, ele é uma pessoa maravilhosa que está batalhando a carreira dele e merece o máximo de respeito do mundo... Espero que entendam... É que nos apoiem nesse momento difícil!", disse ela.

E completou: "Outra coisa não criem conspirações, enredos... Enfim inverdades sobre o tempo do nosso relacionamento... Não houve traição... Não houve brigas... Não houve nada demais! Só que nós decidimos seguir nossas vidas por caminhos diferentes...".