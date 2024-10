Yanna Lavigne encanta ao mostrar filha caçula com Bruno Gissoni no balé

Que amor! A atriz Yanna Lavigne filmou Amélia, sua filha caçula com Bruno Gissoni, se divertindo em uma aula de balé; confira

A atriz Yanna Lavigne dividiu com os seguidores um novo registro fofíssimo da filha caçula, Amélia, de 2 anos, fruto de sua união com o ator Bruno Gissoni. Em suas redes sociais, a artista mostrou um trecho da pequena se divertindo no balé.

Por meio de seus stories no Instagram, Yanna filmou a herdeira caçula bastante concentrada na aula enquanto seguia os passos da professora. Esbanjando fofura, Amélia surgiu vestindo um collant em tom de rosa claro e meias brancas.

Mais cedo, a atriz compartilhou um álbum de cliques especiais no sítio da família, localizado em Itamonte, região sul de Minas Gerais. Nas imagens, Bruno Gissoni aparece em meio à natureza com Amélia e a filha mais velha do casal, Maria Madalena, de 7 anos.

Na sequência de fotos, Yanna Lavigne fotografou as duas herdeiras brincando em uma cama elástica, pescando e ao lado dos cachorros da família. "Papai veio nos ver e ficou 24h com a gente, mas cada segundo vale do seu lado", escreveu a famosa na legenda.

Encantado, Bruno Gissoni fez questão de deixar um recado especial nos comentários da postagem da companheira. "A vida é muito boa com vocês", declarou o ator. "Essa família é muito linda! Que Deus siga protegendo vocês", disse uma internauta. "Vocês são lindos de viver!", falou outra.

Confira as fotos de Yanna Lavigne:

Filha caçula de Yanna Lavigne e Bruno Gissoni - Reprodução / Instagram

Bruno Gissoni revela se pretende ser pai pela terceira vez

Em 2023, o ator Bruno Gissoni (36) esteve presente no lançamento da série Rio Connection (Globoplay), realizado no Kinoplex Leblon Globoplay, Rio de Janeiro. Em conversa com a imprensa, ele falou sobre o projeto feito em língua inglesa e ainda comentou sobre sua família, revelando se pretende ser pai pela terceira vez; confira detalhes!

