Ana Paula Siebert fala sobre a primeira esposa de Roberto Justus: 'Amo'

Após curtir jantar de aniversário de Fabiana Justus, Ana Paula Siebert posta foto com a mãe da enteada, a primeira esposa de Roberto Justus

A esposa de Roberto Justus, a influenciadora Ana Paula Siebert, mostrou mais uma vez que se dá muito bem com as ex-mulheres e mães dos outros filhos do empresário. Prova disso foi a foto que ela compartilhou ao lado da mãe de Fabiana Justus, Sacha Chryzman.

Nesta segunda-feira, 09, a família se reuniu no apartamento da influenciadora digital para celebrar a chegada de seus 38 anos e a madrasta tirou uma foto ao lado da primeira esposa do marido. Sorridente, Ana Paula Siebert surgiu abraçando Sacha.

A dupla cheia de beleza então encantou ao aparecer curtindo mais um ano de vida da mãe das gêmeas, Chiara e Sienna, e do pequeno Luigi. "Amo", escreveu a atual esposa de Roberto Justus sobre a ex dele.

Outro momento de destaque do jantar de aniversário de Fabiana Justus foi a hora em que Rafaella Justus foi acusada de ter sujado uma cadeira da sala da irmã.

É bom lembrar que Sacha Chryzman ficou casada com Roberto Justus por nove anos de teve dois filhos com ele. Além de Fabiana, eles tiveram o mais velho, Ricardo Justus, o primeiro herdeiro do empresário.

