Luciana Gimenez exibe curvas impecáveis ao surgir com vestido justo: "Perfeita"

A apresentadora Luciana Gimenez arrancou elogios dos seguidores das redes sociais ao surgir usando um vestido deslumbrante

Luciana Gimenez agitou as redes sociais na noite desta terça-feira, 16, ao compartilhar uma sequência de cliques em que aparece com um look deslumbrante.

Nas fotos postadas no feed do Instagram, a apresentadora aparece usando um vestido longo e sandália de salto alto. A peça, tomara que caia e bem justo, deixou em destaque suas curvas impecáveis. Para completar a produção, a artista caprichou no batom vermelho e nas joias. "Te vejo em breve!", escreveu Gimenez na legenda da publicação.

O post rapidamente recebeu várias curtidas e comentários. "Lindíssima", disse uma seguidora. "Gata demais", escreveu outra. "Ela é perfeita", falou uma fã. "Que corpo é esse meu Deus! Uma obra de arte", disparou mais uma.

Recentemente, Luciana exibiu sua cintura fininha ao usar uma minissaia, uma jaqueta e um cropped. As fotos da apresentadora foram feitas durante a sua viagem a Nova York, nos Estados Unidos. "Entre um passeio e outro, sigo capturando a energia de Nova York!", disse ela na postagem.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Luciana Gimenez 🧿🦂 (@lucianagimenez)

Luciana Gimenez recorda grave acidente de esqui

Recentemente, Luciana Gimenez usou as redes sociais para relembrar um momento delicado de sua vida. A apresentadora revelou detalhes sobre seu acidente de esqui na neve, ocorrido em janeiro de 2023, durante as férias com seus filhos em Aspen, nos Estados Unidos.

Em vídeo publicado no Instagram, Luciana falou sobre o medo de perder a perna. "Meu acidente foi uma sucessão de erros. Era uma viagem corrida. Eu cheguei, e estava todo mundo desesperado para esquiar. Naquele momento, eu já não estava muito forte e desconcentrei. Tentei parar, e a minha perna, simplesmente, não foi forte o suficiente. Eu estava vindo rápido. Tentei parar uma vez, não consegui, e aquilo já me deu uma desconcentrada [...]", contou a apresentadora. Confira o relato completo!