Aline Wirley encanta seguidores com 'desfile' da filha com suas roupas

Que linda! Aline Wirley movimentou as redes sociais ao exibir desfile da filha, Fátima, vestindo as roupas da mãe: "Descobri que tenho uma supermodel"

Nesta terça-feira, 29, Aline Wirley encantou os seguidores ao compartilhar novo momento ao lado da filha, Fátima, de 10 anos. Assim como o pequeno Will, de 7, a jovem chegou na família ainda neste ano, após Aline e Igor Rickli finalizarem o processo de adoção dos filhos mais novos. Além da menina, os dois são pais de Antonio Caramelo, também com 10 anos de idade.

No registro, Fátima brilhou ao desfilar vestindo roupas e sapatos da mãe. "E vai dizer que você não fazia isso com o guarda-roupa da sua mãe?", brincou a artista nos stories do Instagram.

Na sequência, Aline compartilhou o vídeo no feed de seu perfil oficial. "Descobri que eu tenho uma supermodel em casa. E ela desfila as "coleções" do meu guarda-roupa. Alguém mais passa por isso aí?", escreveu na legenda da postagem.

E nos comentários, os seguidores não economizaram nos elogios. "Ela é muito carismática", disse um. "Olha como ela brilha!", declarou outro. "Coisa de meninas !! Fiz muito isso com as makes da minha mãe. Sua filha é lindíssima!", escreveu mais um.

Aline Wirley revela mudanças em sua vida após maternidade

Profissões não faltam no currículo de Aline Wirley, ela é atriz, cantora, compositora e, com muito orgulho, mãe! Em entrevista à CARAS Brasil, a artista confessa como concilia todos os seus projetos e revela como a maternidade transformou e impactou sua vida: "Consigo escrever um livro".

Aline Wirley é mãe do ator mirim Antonio Caramelo, fruto do seu relacionamento com Igor Rickli. E no mês de junho, o casal anunciou que terminaram o processo de adoção dos filhos mais novos, Fátima e do caçula, Will. A atriz reforça que todos estão em festa com a chegada dos novos integrantes da família.

"O mais importante de tudo isso é que o coração transborda amor, nossa casa tá repleta de alegria, vida, brinquedos espalhados por todos os lados, e eu e Igor se desbordando em 5 para dar conta de tudo", revela.

Apaixonada pela família, Aline Wirley analisa as transformações em sua vida após a maternidade e revela que poderia escrever um livro por conta de todas as mudanças que passou. A ex-BBB relembra o processo de adoção de Fátima e Will.

"Nossa, com essa pergunta eu consigo escrever um livro porque são muitas as transformações. O que eu consigo dizer agora é que mesmo estando preparados, eu não fazia ideia de como a vida mudaria, e da intensidade e responsabilidade que é receber duas crianças por meio da adoção", conta.

