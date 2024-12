Luciana Gimenez causa ao surgir com look branco transparente

Curtindo últimos dias do ano em Trancoso, na Bahia, Luciana Gimenez causa ao eleger look branco com transparência para festa; veja as fotos

A apresentadora Luciana Gimenez chamou a atenção com novas fotos de sua viagem para Trancoso, na Bahia. Aproveitando os últimos dias do ano no local, considerado um de seus favoritos, a famosa causou ao surgir com um look transparente para festa.

Vestindo o conjuntinho, composto por cropped e saia, de cor branca, mas com transparência, a modelo esbanjou suas curvas torneadas com ousadia e não passou despercebida. Fazendo poses, Luciana Gimenez posou para os cliques e arrasou.

"Prontinha para o final do ano!", disse ao postar os cliques já usando branco. Nos comentários, a famosa recebeu elogios. "Gata", escreveram. "Lindíssima", falaram.

Ainda nos últimos dias, Luciana Gimenez chamou a atenção ao surgir na praia de biquíni amarelo. Revelando o seu físico atual, a apresentadora deu um show de boa forma e mostrou suas tatuagens escondidas.

Luciana Gimenez se explica após dizer que deixa filho na econômica do avião

A apresentadora Luciana Gimenez se pronunciou após causar polêmica ao revelar que deixa o filho na classe econômica do avião enquanto vai na executiva. Em entrevista ao portal Leo Dias, a famosa esclareceu sua decisão.

Tudo começou quando a modelo contou ao podcast Podsê que o herdeiro mais novo, Lorenzo Gabriel, de 13 anos, fruto de seu casamento com o apresentador e um dos donos da RedeTV! Marcelo de Carvalho, passou por um perrengue durante uma viagem para Nova York.

"Juro para você: ele botou a bandejinha da comida e eu fiquei com tanta pena. Juro! Mas acontece. Foi uma viagem de 12 horas e ele caía no braço da pessoa sentada do lado (risos). Tadinho! Fiquei com pena porque quando a gente foi para Nova York, teve muita turbulência no voo, e ele tem medo. E eu estava lá na frente na executiva", contou.