Filha de Léo Santana e Lore Improta, Liz encanta com dança ao lado da mãe

Lore Improta deixou os internautas encantados ao se juntar com a filha, Liz, para divulgar nova música de Léo Santana: "Somos fãs do papai"

Nesta quinta-feira, 2, Lore Improta explodiu o fofurômetro ao publicar um novo vídeo ao lado da filha, Liz, de três anos. A pequena, fruto da relação da dançarina com Léo Santana, brilhou ao dançar junto com a mamãe no Instagram.

No vídeo, a dupla se juntou para divulgar um dos lançamentos mais recente de Léo, a música Mexa Mainha, do novo álbum Tem Paggodeiro Aí?. "MEXAAAA MAINHA. Se somos fã do papai Léo Santana, #TemPaggodeiroAí?", escreveu Lore na legenda da publicação.

Nos comentários, os internautas ficaram encantados com o gingado de Liz. "Maravilhosas demais, Liz é meu ícone maior", declarou uma fã. "Que coisa mais linda", elogiou outra. "Não dou conta", disse mais uma.

Com o clima de fim de ano, Lore foca ainda mais na família, principalmente na filha Liz e no marido, o cantor Léo Santana. Apesar da agenda cheia de compromissos, a musa garante que ela e o companheiro sempre encontram tempo para estarem juntos. "Eu não abro mão de estar rodeado de pessoas que me fazem bem. Eu gosto de passar essa data com minha filha Liz, com a família e amigos. O Léo, por ter uma agenda de shows muito movimentada, inclusive nessa época, nem sempre consegue estar para a virada do ano, mas mesmo assim estamos sempre conectados. Prezo muito por estar com quem eu amo nessa data.", disse ela, se referindo às tradições de Natal e Ano Novo, em entrevista recente à CARAS Brasil.

Lore Improta improvisa fantasia para Liz e mostra resultado

A filha de Lore Improta e Léo Santana, a pequena Liz, de três anos, é pura fofura e charme. No último dia 12, ao aparecer na rede social com a mãe vestida de Moana, a menina roubou a cena e a dançarina contou o que aconteceu.

Segurando a herdeira já com a roupa da personagem do filme da Disney, a loira contou que ela pediu para se vestir da princesa e a mãe precisou dar um jeito. Lore Improta então improvisou o look e exibiu o resultado.

""Mamãe, eu também quero me vestir de Moana!” e assim a gente improvisou a fantasia da mini Moana", contou a famosa ao aparecer também com um look inspirado na personagem. Nos comentários da publicação, os internautas admiraram a dupla. "Minhas Moanas preferidas", disseram. "Vontade de apertar", falaram outros. Veja o registro!

