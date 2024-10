Lore Improta curte passeio de barco com a família e corpão impressiona

A influenciadora digital e dançarina Lore Improta está curtindo alguns dias de férias ao lado de Léo Santana e Liz nos EUA

Lore Improta viajou para Miami, nos Estados Unidos, com Léo Santana e a filha do casal, Liz, que completou três anos recentemente, e usou as redes sociais nesta sexta-feira, 4, para mostrar algumas fotos do período de férias.

Nas fotos publicadas no feed do Instagram, a influenciadora digital e dançarina aparece curtindo um passeio de barco com o marido e a herdeira, e celebrou o momento em família. "Sol, passeio e feLIZZZcidade! Mais um dia incrível por aqui, como eu amo colecionar memórias com vocês", escreveu ela na legenda.

Para o momento de lazer, Lore surgiu usando um maiô preto, com um detalhe branco, e óculos escuros. O modelito destacou suas curvas impecáveis e deixou à mostra suas pernas torneadas, deixando os fãs impressionados. "Oração pra ter um corpo desse hoje 23:99!", brincou uma seguidora. "Que corpo, meu Deus. Parabéns, sonho", escreveu outra. "Diva", elogiou uma fã. "Lindos. Que Deus abençoe sempre", falou uam fã.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Lorena Improta (@loreimprota)

Lore Improta comenta alimentação rigorosa da filha

A influenciadora digital e dançarina Lore Improta falou um pouco sobre a alimentação da filha, Liz, de 3 anos. Através de suas redes sociais, a esposa do cantor Léo Santana revelou que sempre foi muito rígida quando se trata das refeições da pequena.

Durante um passeio da família em Miami, nos Estados Unidos, Lore contou que passou a permitir que a herdeira consumisse açúcar e fritura há pouco tempo. Por meio dos stories no Instagram, a famosa explicou que alimentos industrializados não entram em sua casa.

"Neném está maior, conheceu o que era algodão-doce, comeu açúcar depois dos 3 [anos] e agora está comendo um pouquinho mais de fritura. Mas eu fui uma mãe bem chata com a alimentação até os 3 anos e não me arrependo. Lá em casa é tudo regrado. Nada de açúcar, fritura ou industrializado", disse ela. Saiba mais!