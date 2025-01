Lívia Andrade mostra corpo sarado em cliques no México: 'Combinação perfeita'

A apresentadora Lívia Andrade chamou a atenção dos seguidores das redes sociais ao compartilhar novas fotos de sua viagem de férias

Lívia Andrade agitou as redes sociais nesta quarta-feira, 15, ao compartilhar novas fotos esbanjando beleza durante sua viagem de férias. A apresentadora, que faz parte do elenco do programa 'Domingão com Huck', da TV Globo, está em Tulum, no México.

Nas fotos postadas no feed do Instagram, a famosa aparece exibindo seu corpo sarado ao surgir usando um biquíni dourado, enquanto aproveita o dia ensolarado para renovar o bronzeado em uma praia. "A combinação perfeita. México eu", escreveu Lívia na legenda da publicação.

O post recebeu diversos elogios dos internautas. "Linda demais. Maravilhosa", disse uma seguidora. "Tão linda minha sereia", falou outra. "Combinação perfeita de duas belezas, Lívia Andrade e o México", afirmou um fã.

Na última sexta-feira, 10, Lívia impressionou os fãs ao posar em um cenário paradísiaco usando um biquíni sem alças na cor azul-turquesa, e também, asa-delta, o que deixou as suas curvas em destaque. "Azul da cor do mar", disse ela.

Lívia Andrade entrega verdadeiro motivo para ter saído do SBT

A apresentadora Lívia Andrade esteve nas homenagens para Silvio Santos (1930-2024) no programa Domingão com Huck, da Globo. Entre as lembranças, ela contou o verdadeiro motivo para ter saído do SBT há alguns anos.

"Entrou a pandemia e ele não estava mais. Eu continuei ali e começou a não fazer mais sentido para mim. Ele foi o meu mestre, meu patrão, meu professor, eu me moldei para estar ali com ele. Eu fiz muita coisa para agradar o Silvio, para ver ele sorrir, fazer ele dar aquelas gargalhadas gostosas. O SBT perdeu o sentido quando ele não estava lá. Muita gente pergunta: 'Por que você saiu?'. Porque o Silvio saiu. Ele não estava ali e perdeu o sentido da minha vida, do meu trabalho [...]", disse ela. Veja o relato completo!

