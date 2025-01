A apresentadora Lívia Andrade compartilha imagens com o traje em cenário paradisíaco durante viagem com o namorado, o empresário Marcos Araújo

A apresentadora Lívia Andrade, de 41 anos, decidiu publicar uma série de registros recentes da sua viagem ao México nesta sexta-feira, 10. Nas imagens compartilhadas em seu perfil no Instagram, a artista posa de biquíni em um cenário paradísiaco durante viagem com o namorado, o empresário Marcos Araújo.

Nas fotos em questão, Lívia usa um modelito sem alças na cor azul-turquesa, e também, asa-delta, o que deixou as curvas da modelo em evidência. "Azul da cor do mar", escreveu na legenda da publicação.

Lívia e Marcos escolheram o México para a virada do ano e seguem vistando destinos paradisíacos.

Confira, abaixo, os registros publicados no perfil de Lívia Andrade no Instagram:

Lívia Andrade reclama do preço do peru de Natal e rebate críticas

Durante as festividades natalinas de 2024, Lívia Andrade não hesitou em responder o comentário de um internauta após a artista mostrar sua indignação com o preço de uma peça de peru de Natal.

Na ocasião, Lívia ficou impressionada com preço da carne custar mais de R$ 215,00. Porém, um internauta questionou se ela precisava reclamar do preço do peru natalino, já que ganha um bom salário. “Lívia, você ganha bem. Eu sei que o peru está caro, mas sua renda é boa. Se eu ganhasse o tanto que você ganha, estaria feliz da vida”, pontuou o fã.

Ao ler a crítica, a apresentadora respondeu: “Ter dinheiro e ganhar bem não significa que eu nano tenha noção e não me preocupe com a situação. Como o meu dinheiro é fruto do meu trabalho, tenho noção do quanto vale cada centavo”. Confira!

