Lavínia Vlasak impressiona ao se exibir em praia da Turquia

Curtindo viagem pela Turquia, Lavínia Vlasak impressiona ao surgir deslumbrante em dia na praia; atriz chamou a atenção com look de banho branco

A atriz Lavínia Vlasak apesar de estar longe das telinhas não passa despercebida na rede social com sua beleza. Nos últimos dias, a famosa postou fotos curtindo uma praia da Turquia e chamou a atenção ao surgir deslumbrante no local.

Usando um biquíni branco, de modelo cheio de estilo e elegante, a artista, que tem uma vida pessoal discreta, deu um show de beleza natural ao aparecer renovando o bronzeado. Curtindo com muita classe, ela ainda surgiu degustando uma bebida no momento de descanso.

"Pra fechar com chave de ouro: Bodrum na Turquia. Em Bodrum o clima é agradável o ano inteiro! Por estar muito próximo do Mediterrâneo, seus verões são quentes e os invernos, suaves. Isso significa que o destino é atraente em qualquer estação. Vale a pena a visita", contou ela sobre o local onde tirou os registros.

Nos comentários, os internautas encheram a intérprete de Estela de Mulheres Apaixonadas de elogios. "Muito musa", admiraram os fãs. "Que mulher maravilhosa", exclamaram outros.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Lavinia Vlasak (@laviniavlasak4real)

Lavínia Vlasak revela como conheceu o marido

Apesar da discrição, Lavínia Vlasak revelou com exclusividade para a CARAS Digital como conheceu o marido, Celso Colombo, com quem se casou em 2007, e teve dois filhos, que a fizeram parar de atuar para se dedicar a maternidade. "Conheci meu marido na sala de espera de um consultório dermatológico. Nunca imaginei que fosse conhecer alguém assim, mas nos conhecemos e já se vão 22 anos" , surpreendeu ao contar como tudo começou.

A atriz falou como é se envolver com alguém que não compartilha o mesmo meio de trabalho. "Olha, é bacana. É muito bom poder se relacionar com alguém que não é do mesmo meio, porque assim temos visões diferentes de mundo que acabam convergindo para uma só . Ele me mostra um lado da vida e eu mostro para ele o outro lado e a gente acaba chegando a um denominador comum", contou.

"Outra coisa que é interessante é que os assuntos são diferentes. Claro que quando você namora alguém do mesmo meio que o seu, de repente você acaba tendo algumas coisas mais em comum. Mas em compensação, você também não pára de falar de trabalho, né? No nosso caso, a gente fala de trabalho só quando realmente o outro quer. E não, ele não tem ciúmes. E uma das coisas que me atraíram no Celso foi a segurança dele ", declarou sobre o relacionamento.

