Lavínia Vlasak destaca beleza natural com fotos à beira da piscina: 'Sempre linda'

A atriz Lavínia Vlasak colecionou elogios dos seguidores ao resgatar fotos belíssimas curtindo um dia ensolarado na piscina de sua casa

A atriz Lavínia Vlasak encantou os seguidores nesta quinta-feira, 12, ao compartilhar em suas redes sociais novos registros belíssimos. Em seu Instagram oficial, a artista resgatou fotos de um dia ensolarado bem aproveitado na área externa de sua residência.

Esbanjando beleza, Lavínia escolheu um biquíni listrado na cor azul e posou à beira da piscina enquanto renovava o bronzeado. Para complementar a produção, a atriz deixou o cabelo solto e apostou em um chapéu e óculos de sol para se proteger.

"Lembranças de um dia delicioso na piscina! Vocês são time praia ou piscina?", escreveu a famosa na legenda da postagem. Lavínia Vlasak rapidamente ganhou inúmeros elogios de seus admiradores, que fizeram questão de ressaltar sua beleza natural nos comentários.

"Toda linda contrastando com o azul da piscina! Sempre muito bela", declarou uma internauta. "Que mulher linda e elegante!", disse outra. "Sempre linda", falou uma terceira.

Vale lembrar que Lavínia está longe das novelas desde sua participação especial em 'Bom Sucesso', da TV Globo, em 2019. Recentemente, ela reencontrou o ator Nicola Siri, com quem fez par romântico em 'Mulheres Apaixonadas' (2003).

Na ocasião, os dois participaram do 'Reviva a Cena', exibido no Canal Viva, e recriaram cenas marcantes do casal Estela e padre Pedro. No folhetim escrito por Manoel Carlos, a personagem de Lavínia Vlasak acaba se apaixonando pelo religioso - no final, eles ficam juntos.

Lavinia Vlasak retorna ao trabalho após fase da maternidade

Com mais de 30 anos de carreira, Lavinia Vlasak (47) enxerga uma nova fase da maternidade, após um tempo de pausa no ofício como atriz para cuidar dos filhos Felipe (15) e Estela (12). Agora, com os frutos da união com Celso Colombo Neto (46) mais independentes, ela enxerga um momento de portas abertas.

"Como mãe sou um porto seguro, mas eles já estão indo para o mundo. Estou nutrida de boas lembranças e meus planos, agora, envolvem ter mais autonomia sobre meus projetos. Estou escrevendo bastante também e daqui a pouco estaremos com novidades por aí", declarou Lavinia Vlasak, em entrevista à revista CARAS.

Ela afirma que, apesar de não saber se consideraria a maternidade seu melhor papel, com certeza sente que foi o mais desafiador, difícil e emocionante. Ela, que esteve em produções como O Rei do Gado, Mulheres Apaixonadas, Laços de Família e Totalmente Demais, não esconde os aprendizados que vieram junto ao nascimento dos filhos; confira o bate-papo completo com a atriz!