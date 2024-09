A influenciadora digital Juju Salimeni arrancou elogios ao postar fotos exibindo seu corpaço em Miami, nos Estados Unidos

Juju Salimeni agitou as redes sociais na tarde desta quarta-feira, 11, ao compartilhar uma sequência de cliques de sua viagem. A influenciadora digital está curtindo alguns dias em Miami, nos Estados Unidos.

Aproveitando o dia ensolarado, a ex-panicat ostentou suas curvas impecáveis ao surgir usando um biquíni fio-dental listrado. Nas imagens publicadas no feed do Instagram, Juju aparece na varanda do local que está hospedada, admirando a praia. "Ah Miami", escreveu a musa fitness na legenda.

O post recebeu diversos elogios. "Gente, um corpo é um corpo, né?", disse um seguidor. "Seu corpo tá lindo", escreveu outro. "Parece uma tela de tão perfeita... Diva", falou uma fã. "Perfeita demais", comentou mais uma.

Recentemente, Salimeni relembrou como ficou seu corpo durante a pandemia, quando ganhou cerca de 10 kg e perdeu a definição de suas curvas. A ex-panicat foi bastante sincera ao dizer que ganhou o peso por parar de treinar, por conta do isolamento, e de ficar em casa comendo tudo o que tinha vontade.

"Porque as academias fecharam, parei de treinar, comecei a comer como se não houvesse amanhã, esse foi o resultado: virei uma bola. Não existe uma coisa que mais me ajudou a recuperar, não, é um conjunto de coisas e é o básico: dieta e treino", falou ela sobre a perda de peso.

Juju Salimeni rebate sobre mudança drástica de sua aparência

A empresária e influenciadora Juju Salimeni foi questionada sobre a mudança de sua aparência ao longo dos últimos anos. A famosa, que começou no meio artístico como panicat no extinto Pânico da TV, explicou o motivo de acharem que ela mudou tanto.

"Por que você não parece nada com a Juju?", questionou um internauta. A influenciadora então respondeu: "Ué... pensei que eu era a Juju. Mas acho que entendi a pergunta: Por que eu não pareço mais a Juju que surgiu na TV em 2008. Bom, eu acho que para começar, hoje eu tenho 16 anos a mais".

Em seguida, ela explicou mais profundamente suas mudanças: "Também o cabelo era muito diferente, era loiro com franja, a maquiagem era pesadíssima, as roupas tinham outro estilo. Enfim, épocas bem diferentes, né? E para finalizar, hoje eu sou uma mulher e naquela época eu era só uma menina. Tudo muda. São fases e fui feliz em todas elas". Confira o antes e depois!