Jojo Todynho passa por cirurgia plástica após emagrecer

Jojo Todynho realizou cirurgia plástica para turbinar suas curvas após emagrecer mais de 50 kg com a cirurgia bariátrica

A cantora Jojo Todynho passou por uma cirurgia plástica nesta terça-feira, 16, informou o colunista Leo Dias. A estrela foi operada em um hospital no Rio de Janeiro para repaginar o seu corpo e suas curvas após emagrecer mais de 50 kg.

O procedimento foi feito para remover o excesso de pele do abdômen após a perda de peso e afinar a cintura. Vale lembrar que ela emagreceu bastante nos últimos meses após realizar a cirurgia bariátrica em 2023.

Jojo já tinha contado que queria passar pela plástica para finalizar o seu processo de mudança em seu corpo. Ela contou que queria passar pela lipoaspiração HD e fazer plástica nos seios. "Eu já falei para o meu cirurgião botar o meu peito na bandeja, coisa linda. Toda na lipo HD. Eu falei para vocês que esse abdômen ia trincar. Não vai ser pela academia. Vai ser pela cirurgia mesmo”, afirmou ela.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por JoJo (@jojotodynho)

Jojo Todynho rebateu críticas

A cantora Jojo Todynho rebateu as críticas que recebeu por causa do seu novo corte de cabelo. "Eu quero deixar registrado aqui porque eu acho que vocês não entenderam. Eu sempre deixo essa mensagem: ‘Ah, eu não gostei de tal coisa’, mas você não tem que gostar. A nossa identidade, com o que a gente se identifica, vem da nossa personalidade. Eu não pedi a ninguém para elogiar ou comentar se gostou ou não gostou. Eu gostei, postei e ponto. A sua opinião, você guarda para você. Quando eu não gosto de alguma coisa, o que eu faço? Eu passo direto. Não vou simplesmente, no meu achismo, dar a minha opinião não pedida. Eu vou guardar para mim, não vou lá verbalizar isso. A pessoa não quer saber se eu gostei ou não gostei, ela não me perguntou”, afirmou ela.

Inclusive, ela rebateu os comentários sobre sua fama e a exposição na internet. "Vocês vêm com essa coisa de: ‘Você é figura pública e a gente não pode falar nada. Só quer ouvir elogio’. Mas nem elogio eu estou pedindo, não comenta nada. É simples assim. Eu tenho uma coisa chamada personalidade. ‘Ah, mas o cabelo loiro estava mais bonito’. Eu quis tirar o loiro, e daí? A vida é feita assim. As pessoas se incomodam com tudo, menos com a vida delas, como pode? Falam: ‘Ah Jojo, você é grossa’. Eu não tenho paciência nenhuma. Quem mandou ser figura pública? Foi deus que mandou, mas não te dá o direito de ir na minha timeline falar o que quiser. Se falar, vai ouvir. Eu sou barraqueira mesmo, com quem precisa e onde precisa. Não comente, fique quieto, guarde para você, eu não pedi”, afirmou.