Jéssica Ellen esbanja beleza natural em cliques na praia: 'Linda'

A atriz Jéssica Ellen arrancou elogios dos seguidores das redes sociais ao compartilhar alguns cliques curtindo o dia na praia

Jéssica Ellen agitou as redes sociais nesta segunda-feira, 7, ao compartilhar uma sequência de cliques esbanjando toda sua beleza natural em uma praia.

Nas imagens publicadas no feed do Instagram, a atriz, que está no ar na novela 'Volta Por Cima', da Globo, em que interpreta a protagonista Madá, exibe seu corpaço ao surgir de biquíni enquanto renova o bronzeado.

"Toda natural, bonita pra caramba. Uma semana linda pra gente! Cheia de brilho, força do sol e pele molhada de sal. Saúde, amor e muita disciplina pra dar conta dos corres da vida! VamBoraaaaaaaaa!", escreveu a artista na legenda da publicação.

Os fãs encheram o post de elogios. "Belíssima", disse uma seguidora. "Ô mulher linda da zorra! Todas as fotos você está belíssima em ângulos diferentes", escreveu outra. "Surra de beleza", falou uma fã. "Linda demais", comentou mais uma.

Vale lembrar que Jéssica é mãe de Máli Dayo, que fará dois aninhos em dezembro. O menino é fruto de seu relacionamento com o ator Dan Ferreira.

Jéssica Ellen defende Volta por Cima e revela diferencial da novela

Protagonizada por Jéssica Ellen, a novela Volta Por Cima, de Claudia Souto, conta com direção de André Câmara e promete uma história inspirada em situações cotidianas do brasileiro. A Globo lançou a trama em uma coletiva de imprensa, com participação de CARAS Brasil, e revelou detalhes do que pode surpreender o público.

Durante o evento, a estrela da novela defendeu os principais atrativos da produção e apontou o diferencial que vai manter o público de frente para a tevê. "De forma geral a novela é muito humana e concreta no sentido de que todas as tramas, todas as questões que a gente atravessa defendendo os personagens, a gente atravessa na nossa vida real. Tem a questão do triângulo [amoroso], mas tem a família que está sempre no corre de cada dia", explica. Saiba mais!