Jéssica Ellen defende Volta por Cima e revela diferencial da novela: 'Vai pegar o público'

Protagonista de Volta por Cima, Jéssica Ellen revela atrativos para assistir a novela substituta de Família é Tudo

Volta por Cima, a substituta de Família é Tudo na faixa das sete, tem estreia marcada para o dia 30 de setembro. Protagonizada por Jéssica Ellen (32), a novela de Claudia Souto conta com direção de André Câmara e promete uma história inspirada em situações cotidianas do brasileiro.

Nesta terça-feira, 17, a Globo lançou a trama em uma coletiva de imprensa, com participação de CARAS Brasil, e revelou detalhes do que pode surpreender o público. Durante o evento, a estrela da novela defendeu os principais atrativos da produção e apontou o diferencial que vai manter o público de frente para a tevê.

"De forma geral a novela é muito humana e concreta no sentido de que todas as tramas, todas as questões que a gente atravessa defendendo os personagens, a gente atravessa na nossa vida real. Tem a questão do triângulo [amoroso], mas tem a família que está sempre no corre de cada dia", explica.

Ellen revela que a autora de Volta por Cima aposta em uma novela rápida e sem rodeios, uma das principais queixas do público sobre as histórias atuais. A atriz diz que esse diferencial vai envolver o público a cada capítulo.

"Acho que cada personagem vive questões muito cotidianas e isso que pra mim é o que vai mais pegar o público. A novela é mais prática, mais rápida e objetiva porque são situações muito cotidianas", aponta a estrela.

Em Volta por Cima, Jéssica será Madá (Madalena), uma mulher que acorda todos os dias para trabalhar e construir o futuro. A personagem terá uma virada após a mãe descobrir uma grave doença no coração.