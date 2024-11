Isis Valverde impacta na praia com look transparente e estiloso

Ao ser flagrada em dia na praia da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, Isis Valverde impacta ao surgir deslumbrante com look transparente

A atriz Isis Valverde foi flagrada na praia da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, nesta terça-feira, 12. Aproveitando o dia de sol com muito estilo, a famosa não passou despercebida ao aparecer no local com um look de banho arrasador.

Para curtir a areia e renovar o bronzeado ao lado de uma amiga, a artista, que está noiva e vai se casar no próximo ano com o empresário Marcus Buaiz, apostou em uma saída de praia de modelo vestido e transparente, que a deixou deslumbrante.

Combinando com a peça, a musa elegeu um biquíni amarelo e deu um show de beleza ao tirar a canga para tomar sol. Isis Valverde então esbanjou suas curvas torneadas no local e deixou sua grande tatuagem na costela à mostra.

Prestes a se casar com o pai dos filhos da cantora Wanessa Camargo, a atriz, que já é mãe de Rael Valverde Resende, revelou em uma entrevista que seu vestido de noiva não terá nada bufante, mas sim algo mais "básico", o que combina mais com seu estilo.

Isis Valverde dá detalhes de casamento e comenta sobre possível volta à TV Globo

Em entrevista recente ao Fofocalizando, do SBT, Isis Valverde revelou detalhes sobre os preparativos de seu casamento com o empresário Marcus Buaiz, marcado para maio de 2025. A atriz precisou adiar a data da cerimônia por conta da saúde de sua mãe, Rosalba Nable, que recentemente publicou um relato emocionante sobre o fim do tratamento contra o câncer de mama.

"Olha, tá tenso. É muita coisa. Agora é o vestido de noiva que está dando um pouco de trabalho, mas tudo está se ajeitando. É que eu quero tudo perfeito", disse a atriz.

Ainda durante o bate-papo, Isis falou sobre um possível retorno à TV aberta, já que sua última novela foi Amor de Mãe, em 2019. "É o lugar de onde eu vim. Sempre vou ter um carinho enorme pela Globo e pela TV aberta, e pelos meus parceiros de anos, são 17 anos. É porque eu realmente tive outras propostas e fui indo e acabou que não deu tempo", ressaltou.

