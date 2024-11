Está chegando! Isis Valverde revela detalhes de casamento e comenta sobre possível volta à TV Globo

Com data marcada para o casamento, a atriz Isis Valverde deu detalhes sobre os últimos preparativos e comentou sobre retorno à TV aberta

Em entrevista recente ao Fofocalizando, do SBT, Isis Valverde revelou detalhes sobre os preparativos de seu casamento com o empresário Marcus Buaiz, marcado para maio de 2025. A atriz precisou adiar a data da cerimônia por conta da saúde de sua mãe, Rosalba Nable, que recentemente publicou um relato emocionante sobre o fim do tratamento contra o câncer de mama.

"Olha, tá tenso. É muita coisa. Agora é o vestido de noiva que está dando um pouco de trabalho, mas tudo está se ajeitando. É que eu quero tudo perfeito", disse a atriz.

Ainda durante o bate-papo, Isis falou sobre um possível retorno à TV aberta, já que sua última novela foi Amor de Mãe, em 2019. "É o lugar de onde eu vim. Sempre vou ter um carinho enorme pela Globo e pela TV aberta, e pelos meus parceiros de anos, são 17 anos. É porque eu realmente tive outras propostas e fui indo e acabou que não deu tempo", ressaltou.

"Mas [a Globo] está sempre de portas abertas, eu amo trabalhar lá, as equipes", declarou Isis. "Aprendi muito, sou o que sou porque passei por lá. Então, assim só gratidão", finalizou a famosa, que atualmente tem se dedicado ao cinema e ao streaming.

Confira na íntegra:

EXCLUSIVO!!!Isis Valverde fala sobre os preparativos para o casamento e sobre ter parado de fazer novelas por um tempo.#FofocalizandoNoSBT#novelas#SBTpic.twitter.com/LiAUlYVZJU — Fofocalizando (@pfofocalizando) November 5, 2024

Isis Valverde se declara no aniversário da mãe

Mãe da atriz Isis Valverde, Rosalba Nable celebrou o aniversário de 61 anos em ótimas companhias! Após finalizar a última sessão de radioterapia ainda na terça-feira, 5, ela encerrou o dia especial com um jantar ao lado de familiares e amigos em São Paulo.

Por meio das redes sociais, Isis compartilhou registros da comemoração, realizada em um restaurante. Em um dos cliques publicados pela famosa, ela filmou dona Rosalba em clima descontraído com os convidados e aproveitou o momento para se declarar à mãe.

"Parabéns, amor minha vida. Não sei viver sem você. Te amo", escreveu Isis Valverde na legenda da postagem. Esbanjando beleza e simpatia, Rosalba Nable não escondeu o sorriso ao perceber que a herdeira estava filmando a ocasião especial.