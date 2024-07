Influenciadora faz o peeling de fenol e impressiona com antes e depois

Influenciadora digital viraliza na internet ao mostrar o antes, durante e depois do seu procedimento estético de peeling de fenol

A influenciadora digital Luanna Charamba, de 29 anos, viralizou na internet nos últimos tempos ao mostrar o seu procedimento para fazer o peeling de fenol. O assunto ficou em alta na internet após a morte de outro influenciador em decorrência da inalação do fenol durante o peeling. Ao mesmo tempo, Luanna compartilhava os detalhes de antes e depois do seu tratamento.

Ela fez o peeling para remover as marcas que ficaram na pele após sofrer com a acne. Em vídeos no Instagram e no TikTok, a jovem exibiu sua pele antes do peeling, durante o tratamento com a máscara e também o resultado final.

“Sim, herdeiros, eu fiz o temido fenol para cicatriz de acne! Sempre foi meu sonho realizar esse procedimento, só quem tem cicatriz de acne vai entender isso”, afirmou ela.

Atualmente, a Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) proibiu o uso de fenol para fins estéticos após a morte do influenciador.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Luanna Charamba (@luannacharamba)

Especialista comenta sobre morte por peeling de fenol

O empresário Henrique Chagas morreu aos 27 anos, após realizar um procedimento estético chamado peeling de fenol, em uma clínica em São Paulo. O tratamento foi feito na manhã da última segunda-feira, 3, na Studio Natalia Becker, em Campo Belo, na Zona Sul da cidade. Durante o procedimento, ele começou a ter dificuldades para respirar e pediu ajuda. A Polícia Militar foi acionada à tarde e, ao chegar no local, encontrou o rapaz desacordado. Apesar dos esforços, ele não resistiu e faleceu.

Em entrevista à TV CARAS, a dermatologista Luciana Maluf comenta o caso e fala sobre a técnica. “É muito triste a gente ouvir essas notícias que acontecem. Primeiro porque um peeling de fenol é feito em uma pele muito fotoenvelhecida, uma pele mais judiada, com muitas rugas profundas, uma pele mais flácida, sem brilho, sem viço (...) É para isso que a gente usa esse peeling, porque é um peeling profundo. Literalmente, a gente acaba trocando essa capa de pele. Questiono a indicação para um jovem de 27 anos. Primeiro ponto”, diz.

“Então, a minha preocupação enquanto médica, é a cosmiatria sendo feita de uma forma aleatória, banalizada. A cosmiatria é extremamente poderosa. Em que sentido? Ela é muito usada para o bem, mas ela pode acabar sendo uma coisa muito predatória, muito prejudicial. Em que sentido? As complicações inestéticas, às vezes, acaba com a pessoa tendo depressão, não quer mais sair de casa, ir ao trabalho, perde o emprego (...) tem casos até de suicídio. Então, lidar com a autoestima, com a vaidade, não é simplesmente externo, mexe com a nossa cabeça, com a vontade de viver. É muito sério", emenda a especialista.