Heloisa Périssé impressiona ao mostrar fotos em dia de praia: 'Lindíssima'

A atriz Heloisa Périssé usou as redes sociais na segunda-feira, 30, para dividir com os seguidores alguns cliques raros de seu momento de lazer. Discreta e acostumada a publicar registros de seu trabalho na TV, cinema e teatro, a artista surpreendeu ao abrir um álbum de fotos na praia.

Esbanjando beleza, Heloisa aparece na areia enquanto posa para a câmera. Usando um biquíni estampado nas cores azul e branco, ela exibiu a silhueta e destacou a boa forma enquanto caminhava até o mar.

"Como uma onda no mar. Obrigada @heloisa.rocha! Minha máquina do tempo", escreveu Heloisa Périssé na legenda da postagem. Encantados com as fotos inéditas, diversos internautas deixaram comentários carinhosos à atriz e exaltaram sua beleza.

"Lindíssima!", declarou uma seguidora. "Gente… Pensei que era sua filha", disse outra, destacando a grande semelhança entre Heloisa e a herdeira mais velha, Luisa Périssé. "Como tá linda, inspiração para muitas mulheres", falou uma terceira. "Tá linda", escreveu a atriz Marisa Orth.

Heloisa Périssé se declara no aniversário do marido

Recentemente, Heloisa Périssé usou as redes sociais para se declarar para o marido, o diretor Mauro Farias, que completou 67 anos de vida em maio deste ano.

No feed do Instagram, a atriz postou uma sequência de cliques inéditos com o amado e o parabenizou usando um trecho da música 'Teresinha', do cantor Chico Buarque, que faz aniversário no mesmo dia que seu marido.

"Faço uma homenagem dupla já que é seu aniversário e de Chico Buarque, de quem sou fã e que traduziu em música, exatamente o que sinto sobre nosso casamento!", escreveu a humorista no começo da legenda.

E completou com a música: "'O terceiro me chegou, como quem chega do nada, ele não me trouxe nada, também nada perguntou, mal sei como ele se chama, mas entendo o que ele quer, se deitou na minha cama e me chama de mulher! Foi chegando sorrateiro e antes que eu dissesse não, se instalou feito um posseiro dentro do meu coração'!!! Esse é você! Feliz aniversário! Te amo sem fim", declarou ela.