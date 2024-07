Hariany chama atenção ao se exibir de frente e costas em praia no Reino Unido

Nora de Leonardo, Hariany Almeida chama atenção com sua beleza em novas fotos enquanto renova o bronzeado em uma praia no Reino Unido

Nesta sexta-feira, 19, Hariany Almeida chamou atenção ao usar as redes sociais para exibir sua beleza em novas fotos de frente e de costas em Bournemouth Beach, praia no Reino Unido. Nora do cantor Leonardo, a influenciadora digital e ex-participante do Big Brother Brasil mostrou que está aproveitando ao máximo sua viagem durante o verão europeu.

Através de seu perfil no Instagram, Hariany apareceu posando com um biquíni verde neon, combinado com um short branco e uma camisa social azul. Para complementar o look, a namorada do cantor sertanejo Matheus Vargas, filho de Leonardo com Liz Vargas, usou muitos acessórios, como um boné vermelho, colares e óculos escuros.

Entre os registros, Hariany também mostrou que não se intimidou com as pessoas ao seu redor e exibiu seu corpão. Posando de frente e de costas, a influenciadora digital revelou que está com o shape em dia e brincou sobre sua visita à praia na legenda: “E tem praia no Reino Unido sim”, a ex-sister escreveu e ganhou muitos elogios dos seguidores.

“Perfeita, olha essa barriga”, um admirador exaltou a influenciadora. “Uau, que mulher!”, disse mais uma. “Matheus tem muita sorte”, escreveu uma terceira. Vale lembrar que Hariany assumiu o relacionamento com Matheus Vargas no ano passado depois de muitos rumores, quando apareceram juntos em um festival de música em São Paulo.

Hariany abre o jogo sobre novos rumores de briga com Virginia:

Desde que assumiu namoro com um dos filhos do cantor Leonardo, Matheus Vargas, Hariany lida com rumores envolvendo sua relação com a cunhada, Virginia Fonseca. Na última quarta-feira, 13, a influenciadora perdeu a paciência e deu uma resposta afiada nas redes sociais ao ser questionada sobre uma suposta briga com a mulher de Zé Felipe.

Através dos stories de seu perfil no Instagram, a ex-participante do reality show da Globo, o Big Brother Brasil, abriu uma caixinha de perguntas, mas logo recebeu dúvidas sobre sua relação com a famosa: “Você e a Virgínia estão brigadas? Como está a relação de vocês?”, uma seguidora pediu mais detalhes e Hariany respondeu de maneira afiada e rebateu os rumores.