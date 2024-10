Grazie Schmitt passa por transformação radical no visual: 'Ainda mais linda'

A atriz Grazie Schmitt arrancou elogios dos seguidores das redes sociais ao mostrar a mudança radical que realizou em seu visual

A atriz Grazie Schmittarrancou elogios dos seguidores das redes sociais nesta quinta-feira, 24, ao mostrar a transformação que realizou em seu visual.

Em seu perfil oficial no Instagram, a artista postou um vídeo em que aparece em um salão de cabeleireiro para mudar a cor e o corte dos fios. Grazie decidiu abandonar o cabelo castanho e voltou a ficar loira, além disso, ela também deixou o cabelo mais curto, nos ombros.

"New hair! Mudança de visual do cabelo castanho com luzes para loiro loiro que eu adoro! Gostaram? Amei a mudança", escreveu a atriz na legenda da publicação, recebendo vários elogios. "Você ficou ainda mais linda!!", disse uma seguidora. "Maravilhosa", falou outra. "Esse cabelo tá tudo", comentou um fã.

Vale dizer que a mudança aconteceu três meses após o nascimento de seu filho caçula, Guel. Grazie também é mãe de Constance, de cinco anos, e de Chloé, de dois. Os três são frutos de seu casamento com Paulo Leal.

Grazie Schmitt posta fotos do filho e questiona semelhança

Grazie Schmitt agitou as redes sociais ao compartilhar cliques inéditos do filho caçula, Guel. O menino, fruto de seu relacionamento com Paulo Leal, completou mais um mês de vida no último dia 14.

Para comemorar a data especial, a atriz compartilhou no feed do Instagram, uma foto do menino usando um body azul ao lado de um balão escrito: três meses. O pequeno também surgiu em outro clique ao lado dos papais.

Na legenda da publicação, Grazie comemorou o mesversário de Guel e quis saber se o menino se parece mais com ele com o pai. "3 meses hoje do nosso lindão! E aí parece mais com a mamãe ou com o papai?", escreveu a artista. Veja as fotos!

