Esposa de Zezé se arruma para ir ao primeiro show dele após dar à luz Clara

A influencer Graciele Lacerda, esposa do cantor Zezé Di Camargo, volta a acompanhar o esposo nas apresentações após o parto de Clara, em dezembro

Na noite desta quarta-feira, 26, a influencer Graciele Lacerda irá, pela primeira vez, ao show do marido, o cantor Zezé Di Camargo, em São Paulo, após dar à luz Clara . A famosa contou que se desacostumou a se arrumar para eventos pois tem saído pouco de casa e deixou de acompanhar o amado em suas apresentações, como fazia anteriormente.

"Vou tomar um banho correndo e me arrumar. Não sei nem se sei me arrumar mais. Desde dezembro, antes da Clara nascer, que eu não vou ao show, não me arrumo, não faço maquiagem e nem cabelo. Tem quatro meses que eu não sei o que é me arrumar para ir a um show", disse.

Lacerda ainda conta que precisou se medicar por ter que deixar a filha em casa.

"Estou tão tensa que vou ao show e a Clara vai ficar e não vou passar por esse processo de dar banho e fazer ela dormir, que estou sofrendo. Estou tensa. Tive que tomar até remédio de dor de cabeça porque começou a me dar dor de cabeça de tão tensa que estou. Mas vamos lá porque a gente também tem que sair, acompanhar o marido e curtir um pouco. Não sei o que é isso desde que a Clara nasceu. Confesso que é muito difícil. Não quero nem pensar, Vou tomar banho, me arrumar e ir embora", disse.

"Às vezes, fico me perguntando como é que vai ser agora. Vai chegar uma hora que vou viajar com o Mô, vou a alguns shows com ele, começar a deixar ela um pouco mais... Fico preocupada. Será que eu vou conseguir? Vai chegar uma hora que eu vou ter que acompanhar meu marido. Ele vai querer jantar, sair ou que eu vá para algum show", disse ela anteriormente.

"Já falei para ele que não vou em todos, mas ele já falou para mim, 'em alguns você vai ter que ir'. Então, a gente está começando a negociar essa história de show", revelou.

Graciele Lacerda se arruma para show de Zezé Di Camargo nesta quarta-feira, 26 pic.twitter.com/otbxYHdioH — CARAS Brasil (@carasbrasil) March 26, 2025

Graciele Lacerda mostra mesversário da filha

Mais cedo, Lacerda encantou os seguidores das redes sociais ao abrir o álbum de fotos da festa de mesversário da filha, Clara, fruto de seu casamento com o cantor Zezé Di Camargo.

Para comemorar o terceiro mês de vida da herdeira, o casal organizou uma festa com o tema 'Pocahontas', que contou com a presença de vários familiares, incluindo da cantora Wanessa Camargo, irmã e madrinha da menina. Confira!

Leia também: Graciele Lacerda celebra três meses de Clara, filha com Zezé Di Camargo, com foto inédita