Filha mais velha de Samara Felippo surge enorme ao lado da mãe

Ela cresceu! Filha mais velha de Samara Felippo rouba a cena em rara aparição ao mostrar que está mais alta do que a mãe

A atriz Samara Felippo, de 46 anos, marcou presença no lançamento o Festival Verão de Salvador em São Paulo que aconteceu na noite desta quinta-feira, 28. E um detalhe não passou despercebido.

A famosa estava companhada da filha mais velha, Alicia, de 15 anos. Inclusive, a adolescente está maior que a mãe. A artista, que exibiu um corset semi transparente na ocasião, e a jovem posaram alegremente para as fotos.

Confira, a seguir, as imagens de mãe e filha juntas no evento:

Samara Felippo posa ao lado da filha de 15 anos em evento de lançamento do Festival Verão de Salvador - Foto: Andy Santana/Brazil News

Recentemente, Samara abriu o coração em seu Instagram sobre os comentários relacionados à decisão de Alicia de morar com o pai, o ex-jogador de basquete Leandrinho, nos Estados Unidos. A mudança ocorreu em novembro de 2023, mas a jovem voltou a viver com a mãe em março deste ano.

Aniversário da Alicia

Em junho de 2024, a filha mais velha da atriz Samara Felippo, Alicia, completou 15 anos de vida e ganhou uma homenagem para lá de especial da mãe. Em celebração a data, a artista usou as redes sociais para registrar a declaração feita especialmente para a herdeira.

Através de seus stories no Instagram, Samara publicou fotos ao lado da adolescente e a parabenizou pelo novo ciclo de vida. "Hoje o dia é todinho dela. Quinze anos", escreveu a famosa na legenda da postagem.

Em seguida, junto com novas imagens, Samara Felippo completou: "Que seja a menina mais feliz da face dessa terra. Eu te amo". Além de Alicia, a atriz também é mãe de Lara, que completou 11 anos recentemente. As duas são frutos de seu antigo casamento com o jogador de basquete Leandrinho Barbosa.