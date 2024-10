GKay impressiona ao relembrar transformações no visual ao longo dos anos

Nas redes sociais, GKay exibiu todas as transformações de seu visual até o momento e brincou: "Precisam me conhecer de novo"

Nesta segunda-feira, 7, a influenciadora digital Gessica Kayane, também conhecida como Gkay, impressionou os seguidores ao compartilhar todas as mudanças que já aconteceram em seu visual ao longo dos últimos anos.

Aos 31 anos de idade, a famosa passou por diversas fases. No vídeo publicado em seu perfil oficial no Instagram, é possíver ver que GKay já foi loira, morena, ruiva, realizou harmonização facial, preenchimento labial, descoloriu as sobrancelhas, fez lipo e passou por um processo de emagrecimento.

"Mudei tanto que as pessoas precisam me conhecer de novo", brincou ela na legenda da postagem.

E nos comentários, os fãs não economizaram nos elogios. "A gata está na melhor versão", escreveu um internauta. "O importante é sempre evoluir, e isso você faz perfeitamente", disse outro. "Você é linda, essa sua versão é a que eu amo", elogiou mais um.

Confira o vídeo:

GKay preocupa após ter crise de choro em live

No último dia 29, Gessica Kayane, a GKay, deixou seus seguidores preocupados ao ter uma crise de choro durante uma live em suas redes sociais. Aos prantos, a influenciadora digital e humorista compartilhou um desabafo pesado e chegou a afirmar que sua vida "é um inferno", embora não tenha contextualizado o motivo.

Por meio de seu perfil no Instagram, Gessica abriu uma transmissão ao vivo de forma repentina apareceu chorando. Cerca de 5000 seguidores acompanhavam a live, quando a artista iniciou seu desabafo: “Eu tô aqui quieta e toda hora, toda hora… Eu não aguento mais! Minha vida é um inferno!”, a influenciadora digital afirmou com a voz trêmula.

Durante a transmissão, GKay chegou a receber mensagens de apoio de seus seguidores. Muitos seguidores questionaram o que havia acontecido e alertaram que a live poderia ser um pedido de socorro da influenciadora digital. No entanto, ela ignorou as mensagens, encerrou a transmissão e não voltou a se pronunciar sobre o assunto.