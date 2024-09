GKay preocupa após ter crise de choro em live: 'Minha vida é um inferno'

Influenciadora digital GKay deixa seguidores preocupados após ter crise de choro e fazer um desabafo pesado durante uma live no Instagram

No último domingo, 29, Gessica Kayane, a GKay, deixou seus seguidores preocupados ao ter uma crise de choro durante uma live em suas redes sociais. Aos prantos, a influenciadora digital e humorista compartilhou um desabafo pesado e chegou a afirmar que sua vida "é um inferno", embora não tenha contextualizado o motivo.

Através de seu perfil no Instagram, Gessica abriu uma transmissão ao vivo de forma repentina apareceu chorando. Cerca de 5000 seguidores acompanhavam a live, quando a artista iniciou seu desabafo: “Eu tô aqui quieta e toda hora, toda hora… Eu não aguento mais! Minha vida é um inferno!”, a influenciadora digital afirmou com a voz trêmula.

Durante a transmissão, GKay chegou a receber mensagens de apoio de seus seguidores. Muitos seguidores questionaram o que havia acontecido e alertaram que a live poderia ser um pedido de socorro da influenciadora digital. No entanto, ela ignorou as mensagens, encerrou a transmissão e não voltou a se pronunciar sobre o assunto.

É importante destacar que horas antes do desabafo, Gessica comentou sobre os rumores de que teria desistido de ser musa da Grande Rio no Carnaval 2025. Em resposta a uma publicação da colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles, a influenciadora digital desabafou, afirmando que estava sofrendo perseguições após especulações envolvendo a desistência.

"Que perseguição meu Deus! O que eu te fiz? Meu Deus do céu, eu não aguento mais", escreveu ela sobre os rumores. Segundo a publicação da jornalista, GKay teria decidido desistir de ser musa da Grande Rio após descobrir que seria 'ofuscada' ao ser anunciada no mesmo dia e local que a apresentadora Patrícia Poeta.

GKay terminou namoro recentemente:

De acordo com o colunista Lucas Pasin, do site Splash UOL, GKay se separou do empresário Marco TúlioRodrigues no início de julho e passou o Dia dos Namorados sozinha. O colunista ainda contou que os dois enfrentaram crises na relação antes do término e que a separação foi uma decisão do empresário, que se relacionava com a influenciadora digital desde 2022.