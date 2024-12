Giovanna Lancellotti radicaliza no corte de cabelo e exibe resultado; veja

Ainda ruiva, atriz Giovanna Lancellotti radicaliza o corte e impressiona ao mostrar como ficou seu visual; confira as fotos

A atriz Giovanna Lancellotti resolveu mudar de visual novamente. Nesta quarta-feira, 18, a famosa postou cliques com seu novo corte de cabelo e chamou a atenção com sua escolha para passar as festas de fim de ano.

Ainda ruiva, a artista apareceu com os cabelos mais repicados e uma franja. A mudança logo gerou vários comentários na rede social dela. "Linda! Eu amei", aprovou Maisa Silva. "Amei! Muito linda", admiraram. "De volta aos 20", opinaram outro sobre ela ter ficado mais jovem.

Ainda recentemente, Giovanna Lancellotti encantou ao postar fotos com a filha de Fernanda Paes Leme, a pequena Pilar, de oito meses. Para quem não sabe, ela é madrinha da bebê.

Muito próxima da apresentadora, a atriz presenteou a amiga com uma pulseira preciosa logo quando Pilar nasceu. Em formato de plaquinha, o item de ouro foi personalizado com o nome da menina e sua data de nascimento. O mesmo modelo está disponível para compra em uma grife nacional, com preços que variam dependendo do material, indo de R$ 1350 até R$ 5.100.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Giovanna Lancellotti (@gilancellotti)

Giovanna Lancellotti é a madrinha da filha de Fernanda Paes Leme

Fernanda Paes Leme escolheu quem é a madrinha de sua filha, Pilar, antes do nascimento. Em um vídeo encantador nas redes sociais, ela revelou que convidou a atriz Giovanna Lancellotti para a missão de acompanhar a vida de sua herdeira.

Nas imagens, Fernanda mostrou itens do enxoval da filha para Giovanna e pediu para ela abrir uma caixinha de joia. Então, ao ler a mensagem dentro da caixinha, Lancellotti se emocionou. Lá dentro, Paes Leme colocou um pingente dizendo “Dinda" e perguntando se ela aceitava ser a madrinha de sua filha.

Logo depois de aceitar o pedido especial, Giovanna abraçou Fernanda e também o pai de Pilar, Victor Sampaio. “Fizemos um pedido muito especial pra Giovanna Lancellotti e ela disse sim. Vem ver o que foi… Pilar já é muito sortuda”, disse ela na legenda. Nos comentários, Giovanna respondeu: “Eu sou apaixonada por vocês! Vem Pilar, que sua dinda já te ama muito”.