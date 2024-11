Giovanna Lancellotti mostra encontro com a filha de Fernanda Paes Leme

Madrinha da filha de Fernanda Paes Leme, a pequena Pilar, Giovanna Lancellotti mostra encontro com a bebê e encanta com fotos do momento

A atriz Giovanna Lancellotti é madrinha da filha de Fernanda Paes Leme, a pequena Pilar, de quase sete meses de vida, e encantou ao compartilhar fotos de um encontro que teve com a bebê. Nesta quarta-feira, 27, a famosa mostrou a reação da bebê ao encontrá-la e deixou os internautas babando.

Usando uma roupinha branca e preta com estampa de bolinhas, a herdeira da apresentadora com o empresário Victor Sampaio deu um show de fofura com muito carisma. Sorridente, Pilar surgiu curtindo sua dinda com muito amor.

"Hoje fui apertar minha pin pin linda! Tempo, vai devagar! Essa criança já está quase falando! Amor da dinda", escreveu Giovanna Lancellotti ao postar os cliques recebendo bastante carinho e se divertindo com a menina.

Muito próxima de Fernanda, a atriz presenteou a amiga com uma pulseira preciosa logo quando Pilar nasceu. Em formato de plaquinha, o item de ouro foi personalizado com o nome da menina e sua data de nascimento. O mesmo modelo está disponível para compra em uma grife nacional, com preços que variam dependendo do material, indo de R$ 1350 até R$ 5.100.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Giovanna Lancellotti (@gilancellotti)

Quem é a madrinha da filha de Fernanda Paes Leme?

Fernanda Paes Leme escolheu quem é a madrinha de sua filha, Pilar, antes do nascimento. Em um vídeo encantador nas redes sociais, ela revelou que convidou a atriz Giovanna Lancellotti para a missão de acompanhar a vida de sua herdeira.

Nas imagens, Fernanda mostrou itens do enxoval da filha para Giovanna e pediu para ela abrir uma caixinha de joia. Então, ao ler a mensagem dentro da caixinha, Lancellotti se emocionou. Lá dentro, Paes Leme colocou um pingente dizendo “Dinda" e perguntando se ela aceitava ser a madrinha de sua filha.

Logo depois de aceitar o pedido especial, Giovanna abraçou Fernanda e também o pai de Pilar, Victor Sampaio. “Fizemos um pedido muito especial pra Giovanna Lancellotti e ela disse sim. Vem ver o que foi… Pilar já é muito sortuda”, disse ela na legenda. Nos comentários, Giovanna respondeu: “Eu sou apaixonada por vocês! Vem Pilar, que sua dinda já te ama muito”.

