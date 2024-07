Giovanna Ewbank impressiona com clique de costas na praia

Curtindo praia paradisíaca com a família, Giovanna Ewbank impressiona ao se exibir deslumbrante no local; veja os cliques que ela compartilhou

A apresentadora Giovanna Ewbank esbanjou muita beleza nos stories de sua rede social nesta quarta-feira, 17. Além de exibir um cenário paradisíaco de uma praia, a esposa de Bruno Gagliasso se destacou ao exibir suas curvas esculturais no local.

Usando um biquíni preto e marrom, a ruiva tirou uma selfie de óculos e em seguida apareceu de costas. Claro que a famosa não passou desperbida ao ostentar seu físico deslumbrante no dia ensolarado.

"Que dia lindo afff", escreveu ela ao admirar a paisagem com vários tons de azul e barcos no mar.

Antes de viajar, Giovanna Ewbank comemorou o aniversário de 4 anos do filho caçula, Zyan. Algumas semanas antes, ela fez a festa para Titi celebrar seus 11 anos em grande estilo e com muita personalidade.

Além dos dois, a apresentadora e Bruno Gagliasso são pais de Bless. Recentemente, a famosa desabafou sobre uma questão que está enfrentando com Zyan.

Giovanna Ewbank desabafa sobre o filho defender Bruno Gagliasso

A apresentadora Giovanna Ewbank compartilhou mais um drama que enfrenta com seu filho caçula com Bruno Gagliasso, o pequeno Zyan. A famosa gravou o herdeiro aprontando uma traquinagem em casa e acabou revelando uma questão que está enfrentando com ele.

Ao mostrar que o menino colocou seu quadriciclo gigante para dentro da cozinha do lar, a ruiva brincou sobre ele parecer com o pai. Ao falar que Zyan faz travessuras semelhantes as de Bruno Gagliasso, o garoto logo tomou as dores e afirmou se parecer mesmo com o ator. Giovanna então comentou que o caçula defende o pai a todo momento, dedura quem fala mal dele e que tudo quer saber dele. Veja o que aconteceu aqui.