A atriz Giovanna Antonelli deu um show de beleza ao aparecer com os cabelos cacheados e sem maquiagem, toda ao natural. Veja as fotos!

A atriz Giovanna Antonelli causou um alvoroço no Instagram ao publicar selfies nesta segunda-feira, 05. É que a artista deu um show de beleza ao aparecer com os cabelos cacheados e sem maquiagem, toda ao natural. Na legenda, ela adicionou um emoji de coração.

E nos comentários, não faltaram elogios. "Brasil ganhou ouro hoje, mas você, Giovanna, é ouro aqui em casa todo dia. Parabéns por ser a mais linda do mundo. Te amo!", disse uma. "Como pode ser linda de todas as formas... despenteada, de cabelo molhado... E ainda assim ser perfeita! Deus, que mulher é essa? Minha eterna Jade", escreve outra. "Amei você com cachinhos! Linda demais", disse uma terceira.

Veja a publicação:

Giovanna Antonelli e Murilo Benício revivem casal de O Clone

Recentemente, em uma publicação nas redes sociais, Giovanna Antonelli e Murilo Benício fizeram um vídeo de humor sobre como Jade e Lucas, seus personagens da novela O Clone (2001), da Globo, estariam vivendo atualmente. "Se ‘Jade e Lucas’ estivessem juntos hoje em dia!!!… Aceitamos mais ideias pro próximo video rsrs!!", escreveu a atriz na legenda da publicação.

No vídeo, a atriz, que está interpretando a Jade, se incomoda com alguns comportamentos de Murilo, ou Lucas, em casa. Ela desaprova a atitude de deixar a tampa da privada levantada, o chinelo espalhado pela casa e o pé em cima do sofá branco. Mas tudo isso "some" quando Murilo olha para ela e toca "A Miragem", música de Marcus Vianna que marcou a história do casal na novela.

'O Clone' foi ao ar em 2001. De 2002 a 2005, Giovanna e Murilo foram casados e tiveram Pietro, de 19 anos. Atualmente, eles permanecem amigos.