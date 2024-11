Gaby Amarantos exibe transformação física após perder 25 kg: ‘Pode me elogiar’

Após perder 25 kg, Gaby Amarantos exibe nova silhueta e compartilha o que motivou seu emagrecimento em suas redes sociais

Neste sábado, 2, Gaby Amarantos compartilhou o resultado de sua transformação física ao publicar novas fotos após perder 25 kg. Em suas redes sociais, a cantora exibiu a silhueta e explicou que o processo de emagrecimento aconteceu enquanto se preparava para um novo show. Além disso, ela brincou dizendo que os elogios para seu corpo estão ‘liberados’

No Instagram, Gaby posou em um biquíni verde e amarelo enquanto curtia um rio na Amazônia. Nas fotos, a cantora exibiu o corpo de frente e de costas, com a silhueta mais fina, pernas definidas e um semblante tranquilo. Na legenda, ela explicou que a perda de peso vai além da balança e compartilhou a motivação por trás de sua transformação física.

“BRASIIIIL, eu tô muito feliz e realizando um sonho de me sentir mais forte, saudável e produtiva. Sentia a necessidade de entregar o melhor show que eu posso, e isso acabou refletindo no meu corpo, como muitos notaram, emagreci 25kg nesse processo”, disse a famosa, que ficou famosa com o hit ‘Ex mai love’, sucesso que embalou a novela 'Cheias de Charme', da Globo.

Na sequência, Gaby reafirmou que está realizada com seu corpo e que os comentários positivos estão liberados: “Sou uma defensora de corpos livres, e a liberdade está em você escolher fazer o que quiser com o seu próprio corpo, então pode me elogiar que eu adoroooo”, ela brincou e afirmou que está livre das pressões estéticas.

“Sei que existem muitas camadas nessa questão estética e já passei por praticamente todas, por isso, tenho propriedade pra falar que um corpo feliz é aquele que consegue viver essa vida em plenitude, abundância e movimento. Se preparem que eu vou mostrar pra vocês cada passo desse processo que está mudando a minha vida!”, comemorou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gaby Amarantos (@gabyamarantos)

Vale lembrar que em setembro do ano passado, Gaby havia compartilhado que perdeu 14 quilos após adotar uma dieta biogênica, que consiste no consumo de grãos, leguminosas e hortaliças germinadas: "Tirei uns dias pra cuidar da saúde e já emagreci 14 quilos num mergulho na alimentação biogênica” disse a famosa, que dividiu um relato sobre o processo.

Gaby Amarantos revela música na trilha sonora da novela Garota do Momento:

Gaby Amarantos está na trilha sonora da novela Garota do Momento, próxima novela das 6 da Globo. A estrela regravou a música A Noite do Meu Bem, de Dolores Duran, para embalar momentos especiais da história que estreia na próxima segunda-feira, 4. A música foi lançada, originalmente, em 1959 e conquistou gerações ao longo dos anos e agora foi regravada.

Leia também: Gaby se emociona ao receber Grammy Latino