Fiorella Mattheis faz procedimento estético após chegada do segundo filho: ‘Lifting’

Fiorella Mattheis passa por procedimento estético no rosto após o nascimento do segundo filho com Roberto Marinho, herdeiro do Grupo Globo

Nesta quinta-feira, 05, Fiorella Mattheis usou as redes sociais para compartilhar que está se cuidando ainda mais após o nascimento do segundo filho, José Roberto, fruto de seu relacionamento com Roberto Marinho, que é herdeiro do Grupo Globo. A empresária e atriz contou que decidiu passar por um procedimento estético e explicou o motivo.

Em seu perfil no Instagram, Fiorella explicou que quando não está amamentando o recém-nascido, aproveita para dar um pulinho na clínica de sua dermatologista: “Se eu não tô (emoji de leite e de vaquinha), eu tô na Clarissa Rittes cuidando de mim”, escreveu a empresária, que revelou o procedimento eleito na sequência.

Já na clínica, Fiorella revelou que está passando por aplicações de um tratamento que combina radiofrequência e campo eletromagnético para melhorar o aspecto e cuidar da pele: “Estímulo de colágeno, trabalha gordura e faz um lifting facial”, a atriz explicou na legenda da publicação em que exibe o aparelho.

Vale lembrar que o procedimento é minimamente invasivo e não deve impactar profundamente a aparência de Fiorella. Inclusive, a artista já revelou que é adepta dos procedimentos estéticos, mas sempre com muita cautela. Por esse motivo, ela tomou a decisão de remover suas próteses de silicone nos seios em 2021.

Fiorella contou que foi incentivada por sua agência de modelos para colocar o silicone, aumentar o sutiã e consequentemente o ‘número de trabalhos’: “Três anos depois, aos 20, passei a sofrer com episódios de displasia mamária aguda que ocasionavam febre, inchaço da mama, dores incessantes e problemas no sono”, ela detalhou a retirada a Vogue.

“Em 2020 tive um episódio de displasia que se transformou em uma grande inflamação onde eu tive uma contratura capsular -- meu organismo fez uma cápsula em volta da prótese de silicone que mudou de forma e ficou super rígida”, Fiorella revelou o motivo pelo qual passou por um explante de silicone e destacou que os procedimentos não são 'produtos'.

Fiorella Mattheis reflete sobre a chegada do segundo filho com Roberto Marinho:

Na última terça-feira, 3, Fiorella Mattheis usou as redes sociais para refletir sobre sua jornada como mãe de segunda viagem. Sempre discreta, a modelo e empresária surpreendeu ao celebrar o nascimento do seu segundo filho, José Roberto, fruto de seu relacionamento com Roberto Marinho, que é herdeiro do Grupo Globo.

Nos stories de seu perfil no Instagram, Fiorella Mattheis refletiu sobre a experiência de ser mãe do seu segundo filho. Nos stories, a empresária e modelo, que também é mãe de Roberto, de apenas um ano, compartilhou uma frase em sua rede social que destaca as diferenças entre a chegada dos dois meninos.