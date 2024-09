Fiorella Mattheis divide sua experiência como mãe de segunda viagem e celebra a chegada do segundo filho com Roberto Marinho, herdeiro do Grupo Globo

Na última terça-feira, 3, Fiorella Mattheis usou as redes sociais para refletir sobre sua jornada como mãe de segunda viagem. Sempre discreta, a modelo e empresária surpreendeu ao celebrar o nascimento do seu segundo filho, José Roberto, fruto de seu relacionamento com Roberto Marinho, que é herdeiro do Grupo Globo.

Em seu perfil no Instagram, Fiorella Mattheis refletiu sobre a experiência de ser mãe do seu segundo filho. Nos stories, a empresária, que também é mãe de Roberto, de um ano, compartilhou uma frase que destaca as diferenças entre a chegada dos dois meninos: “Por isso, não precisei de uma nova reconstrução”, diz a mensagem.

“"Celebração" é a palavra que me cabe melhor nessa segunda viagem. O tornar-me mãe de agora tem sido sobre celebrar quem eu me tornei antes, confirmando que é assim que quero ser”, Fiorella compartilhou a publicação e completou com uma legenda discreta sobre sua experiência: “Sobre a 1ª e 2ª vez MÃE”, ela escreveu.

Fiorella Mattheis reflete sobre a chegada do segundo filho com Roberto Marinho - Reprodução/Instagram

Vale mencionar que Fiorella e Roberto já são pais de um menino, chamado Roberto, que nasceu no início de 2023. No início de 2024, eles revelaram que estavam à espera de mais um herdeiro. Em 19 de agosto de 2024, Fiorella Mattheis deu à luz o segundo filho, José, fruto do casamento discreto com o herdeiro do Grupo Globo.

A informação foi confirmada à Glamour Brasil pela mãe da artista, Sandra Mattheis: "Nasceu e mamãe e neném estão super bem", disse ela ao veículo. Os rumores do nascimento do pequeno tiveram início após a artista publicar uma sequência de publicações enigmáticas com fotos de cisne com filhotes e uma estátua jorrando água pelos seios.

Fiorella Mattheis exibe presente que ganhou do marido:

No Dia dos Namorados, a empresária Fiorella Mattheis e seu marido, Roberto Marinho Neto, herdeiro da Globo, tiveram motivos de sobra para comemorar. Além de celebrarem a data, o casal também festejou o aniversário de três anos de casamento, e claro, a espera pela chegada de mais um filho, já que a artista está grávida pela segunda vez.

Através de suas redes sociais, Fiorella quebrou a habitual discrição sobre sua vida pessoal ao mostrar que recebeu um presentão do marido. Para celebrar a data especial, Roberto, também conhecido como Robertinho nos bastidores da emissora, enviou um buquê gigantesco de flores com rosas nas cores vermelho, amarelo, rosa claro e escuro; confira os cliques!