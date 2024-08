Eliana surpreende ao revelar a lista de cirurgias plásticas que já realizou

Eliana abre o jogo e surpreende ao listar as cirurgias plásticas que já realizou ao longo dos anos durante o ‘Saia Justa’

Na última quarta-feira, 29, Eliana surpreendeu ao revelar a lista de cirurgias plásticas que realizou ao longo dos anos. Durante o programa Saia Justa, no GNT, a apresentadora discutiu sobre padrões de beleza com suas colegas de sofá e admitiu ter se submetido a procedimentos estéticos para atender a alguns desses parâmetros.

Quem trouxe o assunto à tona foi Tati Machado, que refletiu sobre pressão relacionada aos padrões estéticos após seu emagrecimento: "Vivemos em um mundo onde a beleza está na magreza extrema. Eu, como mulher gorda, não quero romantizar a mulher gorda. Às vezes, me olho pelada e digo: 'hoje não está dando'”, iniciou.

"Por conta dos exercícios, emagreci bastante e ouço muita gente falando: 'emagreceu, está linda!'. A beleza está associada à magreza. Eu realmente estou me sentindo linda, mas antes já me sentia também", Tati reforçou que sempre se sentiu bonita e completou dizendo que toma cuidado para não cair em "armadilhas" relacionadas aos padrões.

"Não quero cair em armadilhas só para me encaixar nos padrões. Sempre reflito se estas mudanças irão fazer diferença para mim”, Tati refletiu sobre a pressão. Eliana, por outro lado, afirmou que não teve a mesma reflexão que a jornalista durante o início de sua carreira e passou por mudanças estéticas que ainda a impactam hoje.

Além disso, a apresentadora listou algumas das cirurgias: "Fiz rinoplastia, silicone, lipo... Ao longo do tempo estou fazendo as pazes comigo. Hoje, mais madura, tento entender o corpo que tenho", ela declarou no programa. Vale lembrar que no passado, ela já revelou ter se arrependido de passar pela lipoaspiração antes de completar 30 anos.

“Acho que tem muito mais a ver com a cabeça. Eu, aos 28 anos, fiz uma plástica e uma lipo. Sei que cada um tem o direito de fazer o que quer com o próprio corpo, mas, hoje, não faria de novo. Diria para aquela Eliana: "Você é linda do jeito que é. Não precisa fazer nada disso", Eliana declarou ao portal Ela, do jornal O Globo.

