Elaine Mickely, esposa de Cesar Filho, exibe fotos de viagem em família

A atriz Elaine Mickely, de 44 anos, curte os dias de férias com a família e compartilha registros da viagem pelas Ilhas Turcas e Caicos, no Caribe

A atriz Elaine Mickely, de 44 anos, está de férias com a família e decidiu compartilhar uma série de registros de uma viagem com o grupo pelas Ilhas Turcas e Caicos, no Caribe. A artista publicou, neste domingo, 12, alguns registros de um passeio de barco e de idas à praia com o marido, o apresentador Cesar Filho, os filhos, Luigi e Luma, o genro, Ed Beccle e a nora, Juliana Saraiva.

Ao publicar as imagens em seu perfil no Instagram, Elaine escreveu sobre a importância da família em sua vida e de como a dela tem crescido com os cassamentos dos filhos. "Família, nosso bem mais precioso! Cuide bem da sua", iniciou na legenda.

"Amor define essas fotos e a gratidão transborda em meu coração quando vejo a nossa família crescendo, com pessoas tão especiais e cheios da presença do Senhor", continuou.

E concluiu: "É maravilhoso ver o que Deus faz em nossas vidas diariamente. Viagem simplesmente linda. Por mais momentos assim".

Confira, abaixo, os registros:

Filha de Elaine Mickely e Cesar Filho faz chá de lingerie

Filha de Elaine Mickely e Cesar Filho, Luma Cesar irá se casar em fevereiro e já se despediu da vida de solteira em dezembro em um evento com as amigas. Ela realizou um chá de lingerie na mansão dos pais na Grande São Paulo e esbanjou alegria ao se jogar nas brincadeiras durante a festa.

Nas redes sociais, a mãe dela compartilhou as fotos do evento e encantou ao registrar a alegria de todos os convidados e, principalmente, da noiva. Confira!

