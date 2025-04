Ex-ator mirim, Pedro Malta revela como está vida artística: 'Sonhando grande'

Em entrevista à CARAS Brasil, Pedro Malta comenta a chegada dos 31 e aborda as responsabilidades e privilégios que o novo ciclo trouxe consigo

Lembrado como Lipe, de Coração de Estudante(2002), Pedro Malta (31) recebeu de braços abertos o novo ciclo de sua vida, celebrado no início do mês de abril. Com grandes sonhos e objetivos, o ex-ator mirim não descarta sua relação com a vida artística e reforça que, agora, foca em equilibrar os privilégios e responsabilidades que a nova idade trouxe.

"Para mim, os 31 significam a consolidação de uma nova fase em minha vida, 'os 30' agora começaram para valer. Com ele, uma certa maturidade, porém diferente daquela com a qual fui crescendo na vida profissional", começa Pedro Malta , em entrevista à CARAS Brasil.

Casado com Fernanda Malta e pai do pequenoDante, ele afirma que aprende constantemente com a família. "A maturidade da vida familiar, das tomadas de decisões que refletem em outros muito próximos à você, da vida em casal, do cuidado para com um filho... São responsabilidades e privilégios ao mesmo tempo, que procuro continuar equilibrando."

Quanto à carreira, ele conta que segue trabalhando como publicitário, focado na produção e gerenciamenteo de conteúdo para perfis de empresas. A vida artística também segue em seu dia a dia, porém, em modo "stand by".

"E é claro, ainda sonhando grande rumo ao objetivo de viver da minha escrita e como cineasta", completa o artista, que recentemente lançou o livro As vozes na minha cabeça só falam em versos, que reúne escritos desde sua infância.

Lipe foi um personagem bastante marcante para a trama de sucesso nos anos 2000. Na história, o pequeno era filho de Mariana (Carolina Kasting), dependente química, e do professor Edu (Fábio Assunção), que no fim da trama se casa com Clara (Helena Ranaldi).

