Cláudia Ohana completa 62 anos hoje; artista é meia-irmã de autor famoso e tem filha atriz

Aniversariante do dia, Cláudia Ohana tem veia artística na família e compartilha talento com meio-irmão e filha, que também trabalham no meio

Nesta quinta-feira, 6 de fevereiro, a atriz e cantora Cláudia Ohana completa 62 anos. Nascida no Rio de Janeiro, a famosa tem veia artística na família: além de pais envolvidos com a arte, Cláudia é meia-irmã de João Emanuel Carneiro, famoso autor de novelas, e tem filha atriz. Saiba mais sobre a vida de uma das musas da teledramaturgia brasileira.

Laços artísticos na família

Cláudia foi criada pela tia materna, Denise Ohana, e desde cedo esteve imersa em um ambiente artístico. Além da mãe, Nazareth Ohana Silva, que atuava como montadora de cinema, e do pai, o pintor Arthur José Carneiro, a atriz tem um meio-irmão autor de grandes sucessos da televisão.

João Emanuel Carneiro, que está com Mania de Você no ar e é responsável por tramas de sucesso como A Favorita (2008) e Avenida Brasil (2012), é meio-irmão da atriz. Os dois já trabalharam juntos em A Favorita, quando puderam estreitar os laços familiares por meio da dramaturgia.

Outra herança artística importante na vida de Cláudia é sua filha, Dandara Guerra, fruto do casamento com o cineasta Ruy Guerra. Seguindo os passos da mãe, a mais nova também trilhou sua carreira na atuação, com participações em produções televisivas da Globo e cinco longas no currículo.

Trajetória de grandes papéis

A artista iniciou sua trajetória no cinema em 1979, com o filme Amor e Traição (1979). Ao longo dos anos, consolidou seu nome em produções memoráveis como Erêndira (1983), Ópera do Malandro (1986), Luzia Homem (1987) e Kuarup (1989). Sua versatilidade também se refletiu em sua atuação no teatro e na música, ampliando sua contribuição para as artes.

No entanto, foi na televisão que Cláudia alcançou maior notoriedade: sua estreia nas telinhas ocorreu como figurante em Dancin' Days (1978), mas logo se destacou com personagens inesquecíveis. Em 1989, brilhou como Tietana primeira fase da novela homônima, e, em 1991, conquistou o público como Natasha, a vampira roqueira de Vamp (1991), um de seus papéis mais icônicos.

Em 1995, reforçou sua habilidade em interpretar vilãs ao dar vida à Isabela Ferreto em A Próxima Vítima (1995), o que lhe rendeu o Prêmio Contigo! de Melhor Vilã do Ano. Além da televisão e do cinema, Cláudia também se aventurou no teatro e na música: participou de produções teatrais como The Rocky Horror Show e Carmen, e registrou sua voz em músicas para a trilha sonora de Vamp, incluindo a versão de Sympathy for the Devil, dos Rolling Stones.

Com mais de quatro décadas de carreira, a artista segue com uma presença relevante no cenário cultural brasileiro e transita com sucesso entre diferentes mídias, mantendo-se uma referência no entretenimento nacional.

