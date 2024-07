Carolina Dieckmann chama a atenção com aparência em fotos

Com seu novo visual de franjinha, Carolina Dieckmann chama a atenção com aparência diferente ao se exibir em look de banho

A atriz Carolina Dieckmann deu o que falar com novas fotos em sua rede social. Nesta quarta-feira, 17, a famosa se exibiu em um look de banho cheio de estilo e chamou a atenção com sua aparência. De visual diferente, com franjinha, ela se exibiu e não passou despercebida.

Usando o biquíni laranja com bolinhas e as outras peças combinando, a loira ostentou sua barriga bem torneada e esbanjou beleza. Com o corte das madeixas mudado, Carolina Dieckmann então intrigou ao surgir com o rosto um pouco mudado e gerou dúvidas novamente sobre ter colocado preenchimento labial.

"Bikini, significa... terei um dia mágico e haverá sinais", escreveu a musa na legenda. Nos comentários, ela recebeu elogios e gerou dúvidas. "Você é lindíssima! Por favor não exagere no preenchimento labial se não vai ficar com a mesma cara que todo mundo", opinaram. "Arrasa sempre", falaram outros.

Ainda nos últimos dias, Carolina Dieckmann rebateu críticas após compartilhar cliques de biquíni. "Nossa, detonadas? Amém, Senhor. Que eu siga detonada assim e cheia de saúde para envelhecer bastante", respondeu ao receber comentários negativos sobre sua perna.

No ano passado, a famosa deu o que falar com a sua boca também. Após os lábios voltarem ao normal, ela falou o que aconteceu e esclareceu que não fez harmonização facial.

Carolina Dieckmann nega ter feito harmonização e explica inchaço

Carolina Dieckmann foi às conversou com seus seguidores e explicou porque estava com o rosto inchado. A atriz, que estava no ar em ‘Vai na Fé’, rebateu comentários feitos por fãs que diziam que ela teria feito harmonização facial. Ela explicou que a face diferente era resultado de uma reação a um remédio para curar uma gripe:

"Oi gente linda, vindo aqui com minha carinha inchada, olho inchado, nariz inchado, boca inchada, tudo inchado. Porque eu tive uma gripe que não estava sarando, essa coisa do tempo mais frio, todo mundo com dor de garganta, gripado, mas não sou muito adepta de remédios, tomo meus própolis, mas precisei tomar um remedinho alopático que me deixou inchada".

Ela continou: "Eu não fui na dermatologista colocar olho, boca e maçã do rosto. Só precisei tomar um remedinho que me deixou inchada. Postei uma foto da maquiagem linda que a caminhante fez , tentando salvar meu rosto inchado e minha aparência cansada e vejo um monte de comentário de gente com pena de mim porque eu enlouqueci fazendo harmonização".