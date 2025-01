Cariúcha exibe o resultado de sua lipoaspiração: ‘Ficou perfeita’

Apresentadora do Fofocalizando, do SBT, Cariúcha impressiona ao exibir como sua barriga ficou após passar pela lipoaspiração

A apresentadora Cariúcha, do Fofocalizando, no SBT, surpreendeu ao mostrar o resultado da cirurgia plástica que realizou no final de novembro de 2024. Neste domingo, 19, ela exibiu um vídeo com imagens de sua barriga sarada e o corpo curvilíneo após o procedimento.

A estrela realizou o procedimento de lipoaspiração no abdômen, flancos, costas, braços, interno de coxas, quadríceps e papada. A cirurgia durou cerca de 7 horas.

Nas novas imagens, Cariúcha apareceu só de biquíni na piscina de uma casa para ostentar a mudança em seu corpo. Nos comentários do post, os fãs elogiaram a beleza dela. “Ficou perfeita demais”, afirmou um seguidor. “Ela está um arraso”, comentou outro. “Gata demais”, escreveu mais um.

Por que Cariúcha fez a lipoaspiração?

Há pouco tempo, Cariúcha conversou com a CARAS Brasil e contou o motivo para ter feito a lipoaspiração em várias partes do corpo. “Era o meu sonho tirar apenas a minha pochete. Só que eu vi o trabalho do doutor, vi a escultura que ele faz e, então, decidi fazer tudo. Já que é para entrar na faca, vamos fazer tudo de uma vez. O doutor foi me perguntando o que eu queria mudar no corpo. Eu falei: minhas coxas que roçam, o meu braço que está mole, a pochete, eu queria preencher um buraco na minha bunda. E aí, ele foi me moldando. Não dava, não estava satisfeita”, afirmou.

Então, a decisão foi tomada após ela remover 17 miomas do útero no meio de 2024. “Na época, a barriga desinchou, e eu vi que estava um pouquinho flácida. Eu falei: Nossa, preciso agora procurar um cirurgião para poder esticar essa barriga. E como a gente também trabalha na televisão, eu queria estar mais sequinha, né? Para ficar bonita na TV”, contou.

