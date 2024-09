A atriz Camila Pitanga chamou a atenção ao compartilhar várias fotos curtindo a natureza com o namorado, o pai e alguns amigos

Camila Pitanga usou as redes sociais nesta quinta-feira, 5, para compartilhar algumas fotos em momentos de lazer ao lado dos amigos, do seu namorado, o professor de Filosofia Patrick Pessoa e do seu pai, o ator Antonio Pitanga.

Em alguns dos cliques postados no feed do Instagram, a atriz aparece esbanjando toda sua beleza natural e seu corpão sarado ao surgir de biquíni enquanto se refresca da água e se diverte com os amigos. Além disso, Camila também aparece beijando o namorado e aproveitando o dia com o pai na praia.

Ao dividir os registros, a artista fez uma reflexão. "Respirar fundo, sentir a brisa do mar e me reconectar com o que realmente importa. Cuidar da mente e do corpo é mais leve quando estou cercada de quem amo e, de preferência, perto do mar!", escreveu ela na legenda da publicação.

Os fãs encheram a postagem de elogios. "Sereia", disse uma seguidora. "Muito linda", escreveu outra. "Deusa master", falou uma fã. "A foto sua com o papai é a coisa mais linda e fofa do mundo!", comentou mais uma.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Camila Pitanga (@caiapitanga)

Camila Pitanga revela problema de saúde

A atriz Camila Pitanga surpreendeu os fãs ao revelar que foi hospitalizada após sentir um cansaço. A estrela contou que foi diagnosticada com pneumonia assintomática e já está se sentindo bem. Então, ela contou como chegou ao diagnóstico.

"Estou bem, já aviso pra não alarmar ninguém, certo? Um tempinho atrás comecei a me sentir extremamente cansada, imaginei ser um princípio de estafa devido a muito trabalho e questões pessoais que me demandavam bastante, longe de casa, saudade da família... O corpo não aguentou. Nas gravações, toda equipe atenta e querida, achou melhor eu descansar, me recuperar. Santos dias de descanso. Paralelo a isso, pediram também que eu fizesse exames pra garantir que era "apenas" cansaço", explicou.

"Fiz vários exames importantes que aos poucos, apesar de algumas alterações, foram me tranquilizando conforme fomos descartando hipóteses. Chegamos ao diagnóstico, uma pneumonia assintomática, ou seja sem aqueles sintomas mais esperados: febre, tosse ou alguma dificuldade na respiração. A pneumonia está totalmente tratada, tá?", acrescentou. Saiba mais!