Bianca Andrade escreve carta aberta para os fãs e assume falhas

Bianca Andrade fez uma carta aberta destinada aos fãs e contou que alguns produtos de sua marca foram reformulados após críticas

Recentemente, Bianca Andrade foi bastante criticada ao lançar a linha de bases em stick da Boca Rosa, a sua marca de maquiagem. Nesta quarta-feira, 25, a digital influencer postou diversos vídeos em que aparece na fábrica e mostrou que a embalagem foi reformulada. Muitos fãs reclamaram, afirmando que os produtos apresentavam problemas na hora de abrir e fechar.

Além disso, a empresária também fez questão de escrever uma carta aberta para os seguidores. "Você tem noção do quanto sou grata por você se importar tanto com cada produto meu a ponto de elevar a régua de um mercado de cosmético inteiro? Você me encoraja, me desafia. Você me desafia a criar uma cartela de cores de base que estremeceu a indústria brasileira de maquiagem e trouxe consciência para o racismo cosmético. Você me desafia a ser autêntica, a contar minha própria história. Você me desafia a ser independente e acreditar nos meus sonhos. Você me desafia a ser gigante e mostrar que mulheres são capazes, sim, de revolucionar", começou ela.

Em seguida, ela admitiu suas falhas. "O que eu sinto é que trabalhamos juntas, como se essa história fosse sua também. E ela é. A gente sabe que é. Como somos uma marca humana, também tenho minhas falhas, e com isso meus aprendizados. O que eu fiz com seus feedbacks? Eu os ouvi. No nosso lançamento oficial, eu estarei diferente. Minha fórmula não muda, até porque tenho um potencial muito grande, mas meu formato mudou. Agora serei moldada e agora você poderá 'me subir e descer' à vontade. Só cuida de mim porque como todo mundo preciso de carinho. E o que você fez quando me mostrei vulnerável? Você me acolheu porque sabe o quanto é difícil ser independente e o quanto precisamos uma da outra. Eu sou uma marca feita para você, mas por você. Pode escrever: Eu vou me reerguer e te inspirar, assim como você me inspirou a acreditar que nada é tão nosso quanto os nossos sonhos desde quando tudo era mato. Essa é a nossa essência. Esse é o nosso propósito juntas", finalizou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por BIANCA (@bianca)

Reflexão

A influenciadora Bianca Andrade acordou reflexiva nesta quarta-feira, 25, e resolveu compartilhar seus pensamentos com seus seguidores nas redes sociais. Prestes a completar trinta anos, a ex-BBB que faz aniversário em menos de um mês, no próximo dia 15, Boca Rosa contou que já vem percebendo algumas mudanças em seu comportamento.

“Eu estou tão feliz por fazer 30 anos. É uma idade que para algumas mulheres por conta do etarismo feminino dá uma estremecida. Sempre olhei 30 anos como uma meta de ter uma maturidade que não vou ter mais confusões mentais, vou ter mais autoconhecimento, vou respirar fundo, vou ter mais maturidade para tomar minhas decisões", disse a empresária em seus Stories.

"Isso está acontecendo. Ontem, senti um surto de felicidade à noite, mesmo em um dia caótico, estou aprendendo a fazer as pazes com o caos. Mesmo em um dia com altos e baixos, estou com um surto de gratidão absurdo. Será que são os 30 anos?", completou Bianca.

A famosa explicou que essa sensação de gratidão pela noite foi inusitada, pois costuma se sentir cansada e estressada ao final do dia devido a todas suas responsabilidades. Por isso, percebeu estar amadurecendo.

"Uma das coisas que mais admiro são mulheres com mais de 40 e mais de 50. Vejo elas conversando e falo: 'Essa mulher está no auge da vida dela. Ela vai ficando cada vez mais gostosa, mais maravilhosa'. A vida é uma escola", concluiu a ex-BBB.