Bárbara Evans faz procedimento estético com várias agulhas: ‘Papada'

Bárbara Evans choca ao mostrar o antes e depois de procedimento estético para se livrar da papada em seu rosto. Assista ao vídeo

A influenciadora digital Bárbara Evans resolveu se livrar da papada em seu rosto. Ela realizou um procedimento estético com várias agulhas para melhorar o contorno do rosto e surpreendeu com o resultado. Tanto que a mãe dela, Monique Evans, disse: “Muita diferença!”.

A jovem fez um procedimento com fios croquís, Diamond e ácido hialurônico. A intenção dela foi reduzir a bolsinha de gordura na região logo abaixo do queixo.

“Vocês não imaginam o quanto essa paradinha me incomodava. Minha autoestima já é outra e esse nem é o resultado final”, disse ela ao mostrar foto de antes e depois.

Evans é influenciadora digital e mãe de três crianças: Ayla, Antônio e Álvaro.

Bárbara Evans dá detalhes de procedimentos estéticos

A cirurgia plástica de Bárbara Evans aconteceu em meados de junho, na qual fez a troca da prótese de silicone, correção de diástase, abdominoplastia e lipoaspiração nos glúteos, barriga e costas. Na época, ela contou detalhes dos procedimentos.

"Eu fiz o T no seio, coloquei 280 ml, porque tirou pele e tudo. Eu queria manter o tamanho, porém dar aquela levantadinha. Tem é mãe sabe que peito tende a cair, não tem para onde correr. Tirei a gordurinha da lateral, sabe quando coloca o sutiã e fica caindo? É horrível também. A cirurgia da barriga: a gente teve que fazer a cicatriz maior, da abdominoplastia, porque eu tive uma diástase muito grande, estava com quatro dedos. Então teve que abrir para costurar o músculo. E também pela quantidade de pele que estava sobrando, ele teve que fazer a maior”, disse ela.

E completou: "E também aproveitei para fazer a lipo na barriga, normal e nada demais. Tirei um pouco do interno de coxa e a bananinha embaixo do bumbum, que sempre tem aquela gordurinha que não é legal, mas não pode tirar muito. As costas tirei aquela dobra que fica e, por incrível que pareça, eu fiz uma lipo há muitos anos e fiquei com uma gordura acumulada na região do cóccix. Tinha muita gordura, então eu tinha aquele desenho nas costas por causa da gordura. E foi isso”.

