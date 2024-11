Aos 15 anos, Rafaella Justus exibe sua rotina de treino na academia

Filha de Ticiane Pinheiro e Roberto Justus, Rafaella Justus mostra imagens de como é o seu treino de musculação

A jovem Rafaella Justus, de 15 anos, aproveitou a noite desta terça-feira, 19, para se exercitar na academia. A estrela compartilhou um resumo do seu treino de musculação nos stories do Instagram.

Nas imagens, ela ostentou sua beleza ao surgir de macacão de ginástica e tênis preto. Além disso, ela mostrou que leva jeito para os treinos ao fazer os exercícios corretamente.

Vale lembrar que Rafa Justus é filha de Ticiane Pinheiro e Roberto Justus.

Curiosidaddes sobre as irmãs Fabiana e Rafa Justus

A influenciadora digital Fabiana Justus e a irmã Rafaella Justus responderam perguntas dos fãs sobre a parceria delas na vida. Na tarde deste sábado, 16, elas contaram curiosidades sobre suas vidas como filhas do apresentador e empresário Roberto Justus.

Para começar, elas foram questionadas se são ciumentas, mas negaram. "Não é um ciúmes, é um Fomo (Fear of Missing Out - Medo de perder os momentos). É o medo de perder um momento, uma viagem, uma coisa. Se eles estão aqui [na fazenda] e eu não estou, eu vou ficar com Fomo. É diferente”, disse Rafa. E Fabiana completou: "A gente sofre de Fomo, mas não necessariamente de ciúmes. A gente estava feliz que ela estava na casa da minha irmã em Miami, ela foi lá cozinhar e eu tive Fomo, mas não ciúmes delas estarem juntas”.

Então, as duas listaram o que existe de parecido entre suas personalidades, já que possuem 23 anos de diferença de idade. "As duas têm toque com limpeza, você tem algum lado virginiano. Ela é muito de andar com álcool em gel na bolsa. A gente defende as pessoas que a gente ama. A gente é leoa com quem a gente ama. A gente é família. Eu acho a gente discreta, não é a pessoa que chega chegando nos lugares. Essência mais tímida”, contou Fabiana. Por sua vez, Rafaella entregou: "A gente também é boa de dar conselhos, somos terapeutas”, afirmou.