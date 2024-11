Otaviano Costa relembra período afastado da TV aberta: 'Coragem e medo'

Em entrevista à CARAS Brasil, Otaviano Costa analisa transformações em sua carreira na arte e abre o coração ao falar de paternidade

Com mais de 30 anos de carreira dedica à arte, Otaviano Costa (51) já passou por grandes reinvenções durante sua trajetória artística. Trabalhando como apresentador, radialista, ator e empresário. Em entrevista à CARAS Brasil, ele relembra período que ficou afastado da TV aberta e declara: "Coragem e medo".

Em 2019, Otaviano Costa era responsável pela apresentação do programa Tá Brincando?, exibido no horário das tardes da Globo. Depois que o programa foi encerrado, o apresentador ficou afastado da TV aberta por um período de três anos, quando retornou no comando do Cozinhe se Puder, do SBT. Ele revela sobre seu afastamento da TV aberta.

"Nos últimos cinco, seis anos, a coisa que a gente mais teve foi medo, especialmente, eu. A minha decisão de deixar a TV aberta, momentaneamente, foi revolta de coragem e medo. A minha decisão de abrir meu próprio estúdio foi repleta de medo, construir minha própria agência, junto com a Flavinha, foi repleta de medo", confessa.

Neste ano, Otaviano Costa deu voz ao personagem medo, em Divertida Mente 2. Ele fala sobre a importância de um longa abordar sobre saúde mental. O ator ainda analisa que esse sentimento é fundamental antes de iniciar um novo projeto.

"Se o medo não estiver presente, eu coloco ele! Eu adoro colocar [o sentimento de medo]. O medo com a pandemia que se somou a tudo isso, nos últimos anos, eu acho que tudo foi colocado na conta da saúde mental. E está certo! O assunto sobre saúde mental veio para ficar", analisa.

'EXIGE MUITO CORAÇÃO'

Do seu relacionamento com Flávia Alessandra (50), Otaviano Costa é pai de Olívia (14) e padrasto de Giulia Costa (24). O ator revela como é a relação entre as meninas, reforça seu amor pela família e se derrete ao falar sobre paternidade.

"Exige muito coração [ser pai de adolescente]. A Olívia está linda! É uma figura, herdou nosso humor, nossa leveza para conduzir a vida, é uma garota de ouro, assim como a Giulia. É bonitinho porque [são] irmãs de pais diferentes, com sangues, polaridades diferentes, mas que se completam de um jeitão tão absurdo, perfeito", declara.

O ator relembra que durante essa edição do Rock in Rio, Olívia passeava e chamava atenção de alguns jovens. Sempre bem-humorado, ele menciona como lidava com essa situação: "Passo fortes emoções sim. Ela passava comigo pelo Rock in Rio e alguns caras já olhavam, os meninões olhavam e eu atrás [emitiu sons como se estivesse com raiva]. Imagine".

Leia mais em:Otaviano Costa emociona ao lembrar de cirurgia cardíaca: 'Essa página nunca vai ser virada'

CONFIRA PUBLICAÇÃO RECENTE DA CARAS BRASIL NAS REDES SOCIAIS: